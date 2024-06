Doohan remplacera Ocon pour les EL1 à Montréal

Jack Doohan disputera les Essais Libres 1 du Grand Prix du Canada 2024 de Formule 1 ce vendredi pour le compte de l'écurie Alpine. L'Australien, actuel pilote de réserve de la structure basée à Enstone, prendra provisoirement la place d'Esteban Ocon à bord de l'A524, avant que le Français ne retrouve son baquet pour la suite du week-end de Montréal.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de prendre la piste à Montréal pour les EL1", a déclaré Doohan, âgé de 21 ans. "Ce sera la première fois que je piloterai sur le circuit Gilles-Villeneuve, ce que j'attends avec impatience. Je suis reconnaissant à l'équipe de me donner l'occasion de passer plus de temps sur la piste et de me familiariser avec une voiture 2024 en début de saison. Cela m'aidera également dans le travail que je fais dans le simulateur, en particulier lors des épreuves européennes. Je m'efforcerai de faire de mon mieux pour l'équipe et d'optimiser la séance pour les deux pilotes, en examinant certains éléments de test et en comprenant la nouvelle surface de la piste."

Ce ne sera pas une première pour le fils de la légende de la moto puisqu'il a déjà disputé quatre séances d'essais libres en tant que rookie, au volant des A522 et A523 lors des GP de Mexico et d'Abu Dhabi 2022 et 2023.

Bien entendu, dans le contexte actuel de l'écurie Alpine, ce remplacement, même provisoire, d'Esteban Ocon pour la première épreuve après le Grand Prix de Monaco ne manquera pas d'être souligné. Le vainqueur du GP de Hongrie 2021 a en effet été impliqué dans un accrochage avec son équipier Pierre Gasly lors du premier tour de l'épreuve monégasque, dont il a été jugé responsable. Cet incident a suscité une réaction vive de la part de Bruno Famin, le directeur d'Alpine, qui avait ouvertement critiqué Ocon avant d'indiquer vouloir "trancher dans le vif" au micro de Canal+.

Si Ocon va donc bien disputer le GP du Canada, alors que l'hypothèse d'une suspension par son employeur était dans l'air, il le fera alors que son départ d'Alpine en fin de saison a été annoncé en ce début de semaine. Jack Doohan figure d'ailleurs parmi la myriade de candidats possibles à la succession du Français.