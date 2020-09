Dorilton Capital voulait garder Claire Williams

Claire Williams vit à Monza son tout dernier Grand Prix à la tête de l'écurie familiale, dont elle a démissionné officiellement jeudi. Deux semaines après le rachat du team par Dorilton Capital, elle a choisi de se retirer, tout comme son père et fondateur de la structure, Frank Williams. Place nette est faite aux nouveaux propriétaires, à qui incombera la charge de faire perdurer l'héritage de la saga Williams dans les années à venir en Formule 1.

Devant la presse ce vendredi à Monza, Claire Williams a toutefois tordu le cou à certaines interprétations et précisé qu'elle avait elle-même fait le choix de quitter l'écurie, dont elle était la directrice adjointe depuis 2013. Par ailleurs, elle sera encore présente aux côtés de l'équipe dans les semaines à venir pour assurer une période de transition.

"Il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient à Spa quant à ma fonction dans l'équipe", explique-t-elle. "Je voudrais être claire sur le fait que Dorilton voulait que je reste. C'est ma décision. J'ai eu le sentiment que c'était le bon choix pour moi de partir. Il y aura une période de transition. C'est naturellement mon dernier week-end de Grand Prix, mais je vais travailler encore dans les semaines à venir afin de passer le relais, de discuter avec Dorilton au sujet de l'équipe, du fonctionnement interne et de l'expertise qu'il leur faut en arrivant. Ils sont déjà aux affaires, ils font leurs devoirs, ils passent en revue les capacités et ils analysent pour voir ce qu'ils peuvent faire afin d'investir. Je les aiderai lors des semaines à venir."

Des années durant, Williams a résisté et s'est accroché à son statut d'écurie familiale et indépendante. La vente était un premier pas déterminant pour sauver la structure, le départ définitif de la famille en est un encore plus important, qui va laisser la page se tourner une bonne fois pour toute.

"Le monde change, et il a évolué considérablement ces dernières années durant lesquelles nous avons couru en Formule 1", constate Claire Williams. "Je voudrais faire remarquer que nous avons été beaucoup critiqués pour certaines décisions que nous avons prises chez Williams ces dernières années. Vous ne voyez pas ce qui se passe en coulisses en Formule 1, particulièrement dans un environnement comme le nôtre, qui est devenu encore plus rude sous l'égide des précédents Accords Concorde, et je pense que notre équipe a fait un travail extraordinaire. Tout le monde a travaillé pour que notre équipe reste en vie et continue à se battre en étant indépendante. Je suis très fière de ce travail. Je ne regretterai jamais d'avoir pris des décisions qui nous ont assuré de conserver cette indépendance ces dernières années."