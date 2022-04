Le doublé à Imola est "l'un des meilleurs résultats" pour Red Bull

Dans un Grand Prix d'Émilie-Romagne aux conditions changeantes, Max Verstappen a maîtrisé les éléments. Alors que le départ s'est effectué sur une piste humide, le Champion du monde en titre a parfaitement géré la relance de la voiture de sécurité en début de course et le changement aux gommes slicks, le tout après avoir réalisé un excellent départ pour conserver l'avantage de sa pole. En terminant 16 secondes devant son coéquipier, Verstappen a tout simplement été intouchable.

Sergio Pérez, quant à lui, a senti le souffle de Charles Leclerc durant une grande partie de la course, mais le Mexicain a connu des derniers tours très tranquilles après que le pilote Ferrari soit parti en tête-à-queue dans la Variante Alta. En assurant la deuxième place, Pérez permet à Red Bull de décrocher son premier doublé en F1 depuis le Grand Prix de Malaisie 2016.

La performance est d'autant plus remarquable que l'écurie a marqué 58 points (sur un maximum de 59 ce week-end). "C'était le sursaut dont nous avions besoin après la déception de l'Australie il y a deux semaines", explique Christian Horner, patron de l'écurie. "C'est une performance phénoménale de l'équipe car nous avons pris quelques risques ce week-end, avec quelques petites évolutions introduites sur notre voiture, ce qui est toujours piégeux quand vous n'avez qu'une séance d'essais. Mais nous avons attaqué le week-end d'emblée, et les deux pilotes ont été incroyables. Max et Checo ont brillamment piloté, et ce doublé... Tout le mérite revient à l'équipe. Nous nous sommes remobilisés après la déception en Australie pour revenir à Imola, et c'est l'un de nos meilleurs résultats jamais décroché."

David Coulthard interroge Christian Horner.

Il y a deux semaines, Red Bull perdait des points précieux quand Verstappen abandonnait, alors qu'il n'était pas inquiété pour sa deuxième place. Mais à Imola, les rôles se sont inversés : c'est l'écurie de Milton Keynes qui a le mieux profité des déboires de sa rivale pour refaire une partie de son retard. Les hommes de Christian Horner ne comptent plus que 11 points de retard sur Ferrari. Du côté des pilotes, Verstappen n'est plus qu'à 27 unités de Leclerc.

"C'est une longue saison, et je pense que nous repartons très confiants après ce week-end", poursuit Horner. "Pour le championnat, c'était évidemment important pour nous de prendre des points à Ferrari, ce que nous avons fait sur les deux tableaux. Nous nous contenterons de ça ce week-end, et nous essaierons de capitaliser là-dessus dans deux semaines à Miami, sur un tout nouveau circuit."

Après avoir glissé au classement au départ, Leclerc a été victime d'un tête-à-queue à 11 tours de l'arrivée, alors qu'il revenait très rapidement dans les échappements de Pérez. Pour Horner, la chicane où a eu lieu cet incident était un endroit où Leclerc était "constamment plus rapide que Checo", mais le Britannique estime que le pilote Ferrari a été "un petit peu trop gourmand sur les pneus tendres".

"Des erreurs peuvent arriver, et il a finalement été chanceux de terminer la course et prendre la sixième place", analyse Horner. "C'était un bonus pour nous, ça nous a permis de leur reprendre un peu plus de points que s'il avait terminé sur le podium."