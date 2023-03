Après un double top 6, Alpine peut aller encore plus vite

Alpine F1 Team a eu bien des difficultés à entrer dans le top 10 au Grand Prix de Bahreïn, que ce soit en qualifications ou en course, mais la situation semble être tout autre ce week-end à Djeddah. La deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite a vu Esteban Ocon décrocher la quatrième place et Pierre Gasly la sixième position, tous deux à moins d'une demi-seconde de la référence établie par Max Verstappen.

L'Alpine A523 pourrait donc être en lutte avec la Mercedes W14 pour être la troisième force du plateau sur cette piste urbaine ultrarapide, et il semble que le meilleur reste à venir, à en croire les propos des principaux intéressés.

"Notre vendredi a été productif et nous avons essayé différentes choses, ce qui nous aidera à la fois en conditions de qualifications et de course", commente Esteban Ocon. "La voiture semble bonne jusqu’ici et je pense que nous pouvons en extraire plus avant les qualifications samedi soir. L’équipe a fait de l’excellent travail pour boucler notre programme et nous allons travailler dur pour être bien placés demain. Dans l’ensemble, c’était une bonne journée de travail."

"C’était une journée bien chargée et nous continuons à en apprendre plus sur notre package 2023", ajoute Pierre Gasly. "Je dois dire que je suis satisfait du travail accompli aujourd’hui. C’est très rapide ici et il y a beaucoup à faire pour l’être véritablement. La voiture offre de bonnes sensations, nous avons une idée claire de la direction que nous voulons prendre pour les réglages."

Directeur de la technologie, Pat Fry salue le "retour similaire" des deux pilotes quant aux pistes à suivre sur les réglages. Aussi le Britannique annonce-t-il qu'Alpine vise "une bien meilleure performance qu’à Bahreïn afin d’être mieux placés en course dimanche", concluant : "Un début solide avec davantage à venir !"

Djeddah était déjà une piste plutôt favorable à Alpine lors des deux premières éditions de l'épreuve, avec la quatrième place d'Esteban Ocon en 2021 et la sixième position obtenue en 2022.