Le véritable drapeau à damier fera foi en 2020

Cette saison, la règle avait changé, précisant que le signal lumineux envoyé par la direction de course était devenu prioritaire en cas d'erreur humaine avec l'abaissement du drapeau à damier. Il s'agissait d'une réponse à l'erreur commise lors du Grand Prix du Canada 2019, où un invité d'honneur avait agité le drapeau à damier trop tôt. Cependant, lors du dernier Grand Prix du Japon, l'inverse s'est produit puisque la fin de course est survenue un tour trop tôt… à cause d'une erreur technique avec le signal lumineux.

Dans le cas de Suzuka, cela avait affecté le résultat, permettant notamment à Sergio Pérez de conserver sa place dans les points malgré son accident avec Pierre Gasly dans le dernier tour de course. Suite à cet incident, Sebastian Vettel avait élevé la voix, estimant que le drapeau à damier physique devrait toujours constituer le signal officiel et final d'une course en cas de doute.

"S'il y a une erreur avec l'un des deux, peu importe lequel, pour nous les pilotes, ce qui compte c'est que si l'on voit le drapeau à damier, on ne doit pas continuer", expliquait le quadruple Champion du monde. "Avec la réglementation actuelle, s'ils avaient brandi le drapeau à damier un tour trop tôt, la course aurait continué. Je pense que c'est une erreur.

Les pilotes ont été entendus et la règle à nouveau modifiée pour retrouver sa tournure d'origine. Comme l'a ratifié jeudi soir le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, la drapeau à damier agité sur la passerelle de départ/arrivée redeviendra le signal faisant foi pour sanctionner la fin d'un Grand Prix. En cas d'erreur technique ou d'affichage prématuré du drapeau à damier par la direction de course à travers les systèmes lumineux, celui-ci ne sera donc pas pris en compte et il faudra attendre le véritable drapeau sur la ligne.