Drugovich sera le troisième pilote d'Aston Martin en 2023

Felipe Drugovich rejoint Aston Martin dans un rôle nouvellement créé dans l'écurie. L'annonce a eu lieu ce lundi puisque le tout nouveau Champion de Formule 2, assuré du titre depuis l'épreuve de Monza ce week-end, devient le premier membre du programme de jeunes pilotes lancé par l'écurie anglaise.

C'est à ce titre que le pilote de 22 ans sera au volant de l'Aston Martin AMR22 lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, en novembre prochain, et participera ensuite aux essais de fin de saison sur le même circuit de Yas Marina. L'accord prévoit également qu'il bénéficie d'un programme d'essais conséquent en 2023 au volant de la monoplace 2021, et sera présent sur plusieurs Grands Prix. Un rôle de réserviste n'est donc pas à exclure.

Jusqu'ici, Felipe Drugovich était l'un des candidats à un baquet de titulaire l'an prochain chez Haas, Alpine ou Williams. Autant de pistes qui semblent se refermer à ce stade et l'obliger à demeurer sur la touche l'an prochain. Aston Martin alignera comme titulaires sa recrue Fernando Alonso et Lance Stroll.

"Devenir membre du programme de développement des pilotes AMF1 est une fantastique opportunité pour moi, et vient s'ajouter à ce qui a été une saison 2022 réussie", se réjouit le pilote brésilien. "Remporter le titre en Formule 2 a longtemps été vu comme la meilleure manière de lancer sa carrière en Formule 1, et je vois mon rôle chez AMF1 comme l'occasion d'avoir les outils pour franchir cette étape déterminante. Pour moi, 2023 sera une année d'apprentissage : je vais travailler avec l'écurie F1 mais mon premier objectif sera d'apprendre et de progresser en tant que pilote. J'espère que ça me donnera l'opportunité de courir en Formule 1 à l'avenir."

Pour participer à une séance d'EL1, il devra disposer d'une Super Licence spécifique à ce cas de figure, qui exige d'avoir parcouru 300 km dans une F1 moderne. Aston Martin doit faire rouler l'AMR21 de la saison dernière le mois prochain pour Zak O'Sullivan, qui a remporté le trophée BRDC lui en donnant le droit, et l'écurie pourrait profiter de cette occasion pour également faire rouler Felipe Drugovich.

"Felipe a démontré un talent incroyable, de la détermination et de la régularité pour remporter le championnat de F2 cette année", souligne Mike Krack, directeur d'Aston Martin. "Je me souviens particulièrement de ses victoires à Barcelone en mai dernier, où il avait été très impressionnant. Nous sommes ravis qu'il nous rejoigne et nous avons hâte de l'accueillir dans notre équipe à Abu Dhabi en novembre."