Drugovich, champion de F2, a découvert la F1 de 2022

S'il est assuré de ne pas figurer sur la grille de départ 2023 de la Formule 1 en dépit de sa nette domination cette année en F2 l'ayant emmené jusqu'au titre, Felipe Drugovich a pu se consoler en ayant participé aux Essais Libres 1 du Grand Prix d'Abu Dhabi.

Le nouveau troisième pilote d'Aston Martin en catégorie reine a bénéficié de la règle sur le temps de piste minimum des rookies, mise en place cette saison, pour prendre le volant de l'AMR22 de Lance Stroll pendant une heure sur le circuit de Yas Marina. Il s'agissait de la deuxième sortie du Brésilien dans une F1 mais la première avec la génération actuelle de voitures. Naturellement, Drugovich a apprécié l'expérience.

"C'est incroyable. Je n'ai pas fait beaucoup de tours à Silverstone, ici non plus, mais l'environnement est complètement différent", a expliqué le Brésilien, qui a testé l'AMR21 en Grande-Bretagne il y a quelques semaines. "C'est assez cool d'être ici, avec tous les pilotes de F1, et c'est un grand honneur d'apprendre avec cette nouvelle génération de voitures. Je vais progresser d'aujourd'hui à mardi, surtout. J'ai vraiment apprécié, le principal objectif pour moi était d'en profiter donc j'ai vraiment bien géré."

Felipe Drugovich, pilote de réserve d'Aston Martin

En dépit de l'écart de performance abyssal entre une F1 et une F2, Drugovich a constaté peu de différence dans le pilotage des deux bolides. "C'était assez confortable d'emblée, en fait. Je ne dirais pas que le pilotage est si différent de la F2 parce que les F1 sont très rigides et très proches du sol tout le temps", a-t-il indiqué. "Je pense qu'à peu près toutes les équipes ont réussi à régler le problème du marsouinage donc la différence dans le pilotage n'était pas folle. Il y a simplement ces petites techniques que je dois apprendre. Ça viendra avec le temps."

Ce fut donc une journée de rêve pour Drugovich, même si l'intéressé aurait apprécié avoir un planning moins chargé : en plus de la F1, le Brésilien dispute le dernier week-end de la saison de F2 sur le même circuit et n'a eu qu'une demi-heure pour quitter son Aston Martin et revenir dans la monoplace engagée par MP Motorsport pour participer aux qualifications.

"Tout s'est fait dans la précipitation aujourd'hui, c'était même un peu trop", a-t-il confié à Motorsport.com. "Je pense qu'au moins quelques heures [entre les EL1 de F1 et les qualifications de F2] auraient été appréciées, pour se déconnecter de l'un et se connecter à l'autre. On a sauté de la F1, changé de combinaison et sauté directement dans la F2. Sur le premier tour d'attaque en F2, c'était un peu étrange."

Propos recueillis par Oleg Karpov