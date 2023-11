Duels en qualifs : point final au Grand Prix d'Abu Dhabi 2023

Motorsport.com vous propose, après chaque séance qualificative de la saison 2023 de Formule 1, de faire le point sur les duels entre les équipiers dans l'exercice du tour lancé. Il s'agit d'une expérience purement statistique.

Les tableaux des duels en qualifications sont basés sur les résultats officiels des séances de qualifications ainsi que des shootouts (même si ces derniers sont courus sous un format particulier), et non pas sur la position finale sur les grilles de départ respectives. Ils ne prennent donc pas en compte les pénalités qui peuvent être infligées avant ou après les séances.

Quand un problème ou un incident quelconque, clairement identifié, touche un pilote et l'empêche de signer un temps plus représentatif dans le duel face à son équipier, il est dans la mesure du possible signalé dans le tableau.

Red Bull

Max Verstappen 25-3 (20-2 sans shootout) Sergio Pérez 1 Bahreïn 3 (+0,138 en Q3) 15 (+20,231, problème technique) Arabie saoudite 1 1 Australie - (pas de temps, sortie de piste) 2 Azerbaïdjan 3 (+0,104 en Q3) 3 (+0,143 en SQ3) Azerbaïdjan (shootout) 2 9 (pas de temps, drapeau rouge) Miami 1 1 Monaco 20 (+1,464 en Q1, accident) 1 Espagne 11 (+0,574 en Q2) 1 Canada 12 (+1,867 en Q2) 1 Autriche 15 (+61,737 en Q2, tours annulés) 1 Autriche (shootout) 2 (+0,493 en SQ3) 1 Grande-Bretagne 16 (+0,540 en Q1) 2 Hongrie 9 (+0,433 en Q3) 1 Belgique 3 (+0,877 en Q3) 1 Belgique (shootout) 8 (+0,905 en SQ3) 1 Pays-Bas 7 (+1,313 en Q3) 2 Italie 5 (+0,381 en Q3) 11 Singapour 13 (+0,137 en Q2, tête-à-queue) 1 Japon 5 (+0,773 en Q3) 1 Qatar 13 (+0,979 en Q2) 3 Qatar (shootout) 8 (+0,736 en SQ3) 6 États-Unis 9 (+0,092 en Q3) 1 États-Unis (shootout) 7 (+0,102 en SQ3) 3 Mexico 5 (+0,160 en Q3) 1 São Paulo 9 (+1,594 en Q3, drapeau jaune) 2 São Paulo (shootout) 3 (+0,073 en SQ3) 3 Las Vegas 12 (+0,283 en Q2) 1 Abu Dhabi 9 (+0,726 en Q3, limites de la piste)

Ferrari

Charles Leclerc 18-10 (15-7 sans shootout) Carlos Sainz 3 Bahreïn 4

(+0,154 en Q3) 2 Arabie saoudite 5 (+0,511 en Q3) 7 (+0,099 en Q3) Australie 5 1 Azerbaïdjan 4 (+0,813 en Q3) 1 Azerbaïdjan (shootout) 5 (+0,590 en SQ3) 7 (+0,512 en Q3, sortie de piste) Miami 3 3 Monaco 5 (+0,159 en Q3) 19 (+0,668 en Q1, problème technique) Espagne 2 11 (+0,759 en Q2) Canada 8 2 Autriche 3 (+0,142 en Q3) 6 (+0,109 en SQ3) Autriche (shootout) 5 4 Grande-Bretagne 5 (+0,012 en Q3) 6 Hongrie 11 (+0,123 en Q2) 2 Belgique 5 (+0,164 en Q3) 4 (+0,170 en SQ3) Belgique (shootout) 3 9 (+0,911 en Q3, sortie de piste) Pays-Bas 6 3 (+0,067 en Q3) Italie 1 3 (+0,079 en Q3) Singapour 1 4 Japon 6 (+0,308 en Q3) 5 Qatar 12 (+0,249 en Q2) 6 (+0,092 en SQ3) Qatar (shootout) 5 1 États-Unis 4 (+0,222 en Q3) 2 États-Unis (shootout) 6 (+0,346 en SQ3) 1 Mexico 2 (+0,067 en Q3) 2 São Paulo 8 (+0,968 en Q3) 7 São Paulo (shootout) 9 (+0,049 en SQ3) 1 Las Vegas 2 (+0,044 en Q3) 2 Abu Dhabi 16 (+0,452 en Q1)

Mercedes

George Russell 15-13 (11-11 sans shootout) Lewis Hamilton 6 Bahreïn 7 (+0,044 en Q3) 4 Arabie saoudite 8 (+0,366 en Q3) 2 Australie 3 (+0,136 en Q3) 11 (+0,004 en Q2) Azerbaïdjan 5 4 Azerbaïdjan (shootout) 6 (+0,250 en SQ3) 6 Miami 13 (+0,232 en Q2) 8 (+0,239 en Q3) Monaco 6 12 (+0,448 en Q2) Espagne 5 5 (+0,266 en Q3) Canada 4 11 (+0,240 en Q2) Autriche 5 15 Autriche (shootout) 18 (+0,629 en SQ1, tour annulé) 6 Grande-Bretagne 7 (+0,056 en Q3) 18 (+0,450 en Q1) Hongrie 1 8 (+0,718 en Q3) Belgique 4 10 (+5,842 en SQ3, gêne) Belgique (shootout) 7 3 Pays-Bas 13 (+0,531 en Q2, pluie) 4 Italie 8 (+0,149 en Q3) 2 Singapour 5 (+0,429 en Q3) 8 (+0,311 en Q3) Japon 7 2 Qatar 3 (+0,086 en Q3) 4 Qatar (shootout) 12 (+0,935 en SQ2) 5 (+0,217 en Q) États-Unis 3 8 (+0,592 en SQ3) États-Unis (shootout) 3 8 (+0,220 en Q3) Mexico 6 6 (+0,12 en Q3) São Paulo 5 4 São Paulo (shootout) 5 (+0,083 en SQ3) 4 Las Vegas 11 (+0,489 en Q2) 4 Abu Dhabi 11 (+0,356 en Q2) Alpine

Esteban Ocon 11-17 (8-14 sans shootout) Pierre Gasly 9 Bahreïn 20 (+0,673 en Q1) 7 Arabie saoudite 10 (+0,279 en Q3) 11 (+0,194 en Q2) Australie 9 12 Azerbaïdjan 19 (+2,231 en Q1, accident) 13 Azerbaïdjan (shootout) 19 (+2,518 en SQ1, problème tech.) 8 (+1,094 en Q3, drapeau rouge) Miami 5 4 Monaco 7 (+0,380 en Q3) 7 (+0,267 en Q3) Espagne 4 6 Canada 17 (+0,772 en Q1, gêné par Sainz) 12 (+0,369 en Q2) Autriche 9 9 Autriche (shootout) 12 (+0,756 en SQ2) 13 (+0,205 en Q2) Grande-Bretagne 10 12 Hongrie 15 (+0,376 en Q2) 15 (+2,701 en Q2, pluie) Belgique 12 9 (+0,794 en SQ3) Belgique (shootout) 6 17 (+0,375 en Q1, pluie) Pays-Bas 12 18 (+0"003 en Q1) Italie 17 8 Singapour 12 (+0,185 en Q2) 14 (+0,077 en Q2) Japon 12 8 (+0,210 en Q3) Qatar 7 10 Qatar (shootout) 11 (+0,176 en SQ2) 8 (+0,065 en Q3) États-Unis 7 13 (+0,352 en SQ2) États-Unis (shootout) 10 16 (+0,135 en Q1) Mexico 11 12 São Paulo 13 (+0,005 en Q2) 16 (+0,159 en SQ1) São Paulo (shootout) 13 17 (+0,562 en Q1) Las Vegas 5 12 (+0,313 en Q2) Abu Dhabi 10 McLaren

Lando Norris 19-9 (15-7 sans shootout) Oscar Piastri 11 Bahreïn 18 (+0,349 en Q1) 19 (+0,741 en Q1, accident) Arabie saoudite 9 13 Australie 16 (+0,274 en Q1) 7 Azerbaïdjan 10 (+0,330 en Q3) 10 Azerbaïdjan (shootout) 11 (+0,032 en SQ2) 16 Miami 19 (+0,090 en Q1) 10 Monaco 11 (+0,018 en Q2) 3 Espagne 10 (+0,880 en Q3) 7 Canada 9 (+3,303 en Q3, accident) 4 Autriche 13 (+0,567 en Q2) 3 Autriche (shootout) 17 (+0,383 en SQ1) 2 Grande-Bretagne 3 (+0,131 en Q3) 3 Hongrie 4 (+0,211 en Q3) 7 (+0,304 en Q3, dégâts) Belgique 6 5 (+0,322 en SQ3) Belgique (shootout) 2 2 Pays-Bas 8 (+0,834 en Q3) 9 (+0,194 en Q3) Italie 7 4 Singapour 17 (+0,419 en Q1, drapeau jaune) 3 (+0,035 en Q3) Japon 2 10 (pas de chrono en Q3) Qatar 6 2 (+0,082 en SQ3) Qatar (shootout) 1 2 États-Unis 10 (+0,614 en Q3) 4 États-Unis (shootout) 5 (+0,255 en SQ3) 19 (+3,313 en Q1, drapeau jaune) Mexico 7 7 São Paulo 10 (sortie de piste en Q3, +0,309 en Q2) 1 São Paulo (shootout) 10 (+0,567 en SQ3) 16 Las Vegas 19 (+0,147 en Q1) 5 (+0,034 en Q3) Abu Dhabi 3

Alfa Romeo

Valtteri Bottas 19-9 (16-6 sans shootout) Zhou Guanyu 12 Bahreïn 13

(+0,030 en Q2) 14 (+0,207 en Q2) Arabie saoudite 12 19 (+0,174 en Q1) Australie 17 14 Azerbaïdjan 16 (+0,060 en Q1) 17 (+0,175 en SQ1) Azerbaïdjan (shootout) 16 10 Miami 14 (+0,527 en Q2) 15 Monaco 19 (+0,485 en Q1) 16 (+0,300 en Q1) Espagne 13 15 Canada 20 (+1,010 en Q1) 14 Autriche 17 (+0,055 en Q1) 19 (+0,229 en SQ1) Autriche (shootout) 16 15 Grande-Bretagne 18 (+0,385 en Q1) 7 (+0,063 en Q3) Hongrie 5 14 Belgique 17 (+1,348 en Q1, pluie) 17 Belgique (shootout) 19 (+0,479 en SQ1, pluie) 19 (+0,193 en Q1, pluie) Pays-Bas 16 14 Italie 16 (+0,141 en Q1) 16 Singapour 19 (+0,449 en Q1) 16 Japon 19 (+0,349 en Q1) 9 Qatar 20 (+1,394 en Q1) 13 Qatar (shootout) 15 (+28,210 en SQ2, tour annulé) 13 (+0,160 en Q2) États-Unis 12 18 (+0,368 en SQ1) États-Unis (shootout) 15 9 Mexico 10 (+0,018 en Q3) 18 São Paulo 20 (+0,320 en Q1) 14 São Paulo (shootout) 18 (+0,194 en SQ1, drapeau rouge) 8 Las Vegas 19 (+0,544 en Q1) 18 Abu Dhabi 19 (+0,371 en Q1)

Aston Martin

Fernando Alonso 25-3 (19-3 sans shootout) Lance Stroll 5 Bahreïn 8

(+0,500 en Q3) 3 Arabie saoudite 6 (+0,215 en Q3) 4 Australie 6 (+0,169 en Q3) 6 Azerbaïdjan 9 (+0,358 en Q3) 8 Azerbaïdjan (shootout) 9 (+0,054 en SQ3) 2 Miami 18 (+0,297 en Q1) 2 Monaco 14 (+0,516 en Q2) 9 (+0,513 en Q3, dégâts) Espagne 6 3 Canada 13 (+1,708 en Q2) 7 (+0,074 en Q3) Autriche 6 7 Autriche (shootout) 8 (+0,089 en SQ3) 9 Grande-Bretagne 12 (+0,567 en Q2) 8 Hongrie 14 (+0,443 en Q2, tour annulé) 9 Belgique 10 (+0,998 en Q3) 15 (pas de chrono en SQ2) Belgique (shootout) 14 (pas de chrono en SQ2, +1,422 en SQ1, pluie) 5 Pays-Bas 11 (+0,692 en Q2, pluie) 10 Italie 20 (+0,817 en Q1) 7 Singapour 20 (+0,813 en Q1, accident) 10 Japon 17 (+0,210 en Q1) 4 Qatar 17 (+1,122 en Q1) 9 Qatar (shootout) 16 (+0,913 en SQ1) 17 États-Unis 19 (+0,321 en Q1) 12 États-Unis (shootout) 14 (+0,094 en SQ2) 13 Mexico 18 (+0,379 en Q1) 4 (+0,043 en Q3) São Paulo 3 15 São Paulo (shootout) 17 (+0,264 en SQ1, drapeau rouge) 10 Las Vegas 14 (+0,582 en Q2) 7 Abu Dhabi 13 (+0,291 en Q2)

Haas

Kevin Magnussen 9-19 (7-15 sans shootout) Nico Hülkenberg 17 (+0,788 en Q1) Bahreïn 10



13 (+0,066 en Q2) Arabie saoudite 11 14 (+0,717 en Q2) Australie 10 18 (+0,662 en Q1, problème tech.) Azerbaïdjan 17 14 (+0,526 en SQ2) Azerbaïdjan (shootout) 12 4 Miami 12 (+0,230 en Q2) 17 Monaco 18 (+0,009 en Q1) 17 (+0,622 en Q1) Espagne 8 14 (+1,373 en Q2) Canada 2 19 (+0,251 en Q1) Autriche 8 10 (+0,828 en SQ3) Autriche (shootout) 4 20 (+1,179 en Q1, moteur) Grande-Bretagne 11 19 (+0,511 en Q1) Hongrie 10 13 Belgique 20 (+3,146 en Q1, pluie) 18 Belgique (shootout) 20 (pas de chrono) 18 (+0,301 en Q1, pluie) Pays-Bas 15 19 (+0,249 en Q1) Italie 13 6 Singapour 9 (+0,233 en Q3) 15 Japon 18 (+0,323 en Q1) 19 (+1,142 en Q1) Qatar 15 19 (+0,988 en SQ1) Qatar (shootout) 7 14 États-Unis 16 (+0,226 en Q1) 17 (+0,173 en SQ1) États-Unis (shootout) 16 17 (+0,194 en Q1) Mexico 12 14 (+0,176 en Q2) São Paulo 11 11 São Paulo (shootout) 12 (+0,025 en SQ2) 9 Las Vegas 13 (+0,315 en Q2) 17 (+0,339 en Q1) Abu Dhabi 8

AlphaTauri

Yuki Tsunoda 10-2 (8-2 sans shootout) Nyck de Vries 14 Bahreïn 19

(+0,721 en Q1) 16 Arabie saoudite 18 (+0,305 en Q1) 12 Australie 15 (+0,236 en Q2) 8 Azerbaïdjan - (pas de temps, accident) 18 Azerbaïdjan (shootout) 20 (+2,744 en SQ1) 17 (+0,104 en Q1) Miami 15 9 Monaco 12 (+0,179 en Q2) 15 (+0,394 en Q2) Espagne 14 16 Canada 18 (+0,391 en Q1) 16 Autriche 20 (+0,190 en Q1) 13 Autriche (shootout) 14 (+0,224 en SQ2) 17 Grande-Bretagne 19 (+0,488 en Q1)

Yuki Tsunoda 5-5 (4-3 sans shootout) Daniel Ricciardo 17 (+0,013 en Q1) Hongrie 13 11 Belgique 19 (+3,115 en Q1, pluie) 16 (+0,391 en Q1, pluie) Belgique (shootout) 11 11 États-Unis 15 (+0,277 en Q2) 19 (+0,208 en SQ1) États-Unis (shootout) 11 15 (+0,549 en Q1) Mexico 4 16 São Paulo 17 (+0,006 en Q1) 6 São Paulo (shootout) 8 (+0,103 en SQ3) 20 (+1,764 en Q1) Las Vegas 15 6 Abu Dhabi 15 (+0,235 en Q2)

Yuki Tsunoda 4-2 (3-1 sans shootout) Liam Lawson 14 Pays-Bas 20 (+1,639 en Q1, pluie) 11 Italie 12 (+0,164 en Q2) 15 (pas de temps en Q2) Singapour 10 9 Japon 11 (+0,304 en Q2) 11 Qatar 18 (+0,577 en SQ1) 18 (+0,724 en SQ1) Qatar (shootout) 14

Williams