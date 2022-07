Duels en qualifications : le point après le GP d'Autriche

Motorsport.com vous propose, après chaque épreuve de la saison 2022 de Formule 1, de faire le point sur les duels entre les équipiers dans l'exercice des qualifications. Il s'agit d'une expérience purement statistique.

Les tableaux des duels en qualifications sont basés sur les résultats officiels des séances de qualifications, et non pas sur la position finale sur la grille de départ le dimanche. Ils ne prennent donc pas en compte les pénalités qui peuvent être infligées avant ou après les séances. Ils ne tiennent pas compte non plus du format sprint d'Imola, Spielberg et Interlagos, en s'appuyant à chaque fois sur la séance "traditionnelle" disputée en amont et non la course courte du samedi.

Quand un problème ou un incident quelconque, clairement identifié, touche un pilote et l'empêche de signer un temps plus représentatif dans le duel face à son équipier, il est dans la mesure du possible signalé dans le tableau.

Mercedes

Lewis Hamilton 5-6 George Russell 5 Bahreïn 9 (+0,978 en Q3) 16 (+0,663 en Q1) Arabie saoudite 6 5 Australie 6 (+0,108 en Q3) 13 (+0,381 en Q2) Émilie-Romagne 11 6 Miami 12 (+0,376 en Q2) 6 (+0,119 en Q3) Espagne 4 8 (+0,448 en Q3, drapeau rouge) Monaco 6 7 (+0,212 en Q3) Azerbaïdjan 5 4 Canada 8 (+0,666 en Q3) 5 Grande-Bretagne 8 (+0,166 en Q3) 10 (+7,720 en Q3, sortie de piste) Autriche 5

Red Bull

Max Verstappen 8-3 Sergio Pérez 2 Bahreïn 4

(+0,240 en Q3) 4 (+0,261 en Q3) Arabie saoudite 1 2 Australie 3 (+0,086 en Q3) 1 Émilie-Romagne 7 (+1,809 en Q3) 3 Miami 4 (+0,045 en Q3) 2 Espagne 5 (+0,347 en Q3) 4 (+0,037 en Q3, drapeau rouge) Monaco 3 3 (+0,065 en Q3) Azerbaïdjan 2 1 Canada 13 (+6,269 en Q2, sortie de piste) 2 Grande-Bretagne 4 (+0,561 en Q3) 1 Autriche 4 (+0,420 en Q3)

Ferrari

Carlos Sainz 2-9 Charles Leclerc 3

(+0,129 en Q3) Bahreïn 1



3 (+0,177 en Q3) Arabie saoudite 2 9 (+1,540 en Q3) Australie 1 10 (pas de temps en Q3, accident) Émilie-Romagne 2 2 (+0,190 en Q3) Miami 1 3 (+0,416 en Q3) Espagne 1 2 (+0,225 en Q3) Monaco 1 4 (+0,455 en Q3) Azerbaïdjan 1 3 Canada 15 (+0,227 en Q1) 1 Grande-Bretagne 3 (+0,315 en Q3) 3 Autriche 2 (+0,053 en Q3) McLaren Lando Norris 9-2 Daniel Ricciardo 13 Bahreïn 18 (+0,706 en Q1) 11 Arabie saoudite 12 (+0,122 en Q2) 4 Australie 7 (+0,329 en Q3) 3 Émilie-Romagne 6 (+0,611 en Q3) 8 Miami 14 (+0,676 en Q2) 11 (+0,186 en Q2) Espagne 9 5 Monaco 14 (+0,698 en Q2) 11 Azerbaïdjan 12 (+0,176 en Q2) 14 (+0,430 en Q1) Canada 9 6 Grande-Bretagne 14 (+2,534 en Q2) 15 Autriche 16 (+0,283 en Q1) Alpine Fernando Alonso 7-4 Esteban Ocon 8 Bahreïn 11 (+0,161 en Q2) 7 (+0,079 en Q3) Arabie saoudite 5 10

(pas de temps en Q3, accident) Australie 8 5 Émilie-Romagne 19 (+2,140 en Q1, problème de boîte) 11 Miami - (forfait) 17 (+0,163 en Q1) Espagne 12 7 Monaco 10 (+0,800 en Q3, drapeau rouge) 10 Azerbaïdjan 13 (+0,225 en Q2, drapeau jaune) 2 Canada 7 (+1,585 en Q3) 7 Grande-Bretagne 15 (+2,981 en Q2, problème de batterie) 9 (+0,377 en Q3) Autriche 6

AlphaTauri

Pierre Gasly 8-3 Yuki Tsunoda 10 Bahreïn 16

(+0,654 en Q2) 9 Arabie saoudite 20 (pas de temps en Q1) 11 Australie 13

(+0,262 en Q2) 17 (+0,258 en Q1) Émilie-Romagne 16 7 Miami 9 (+0,242 en Q3) 14 (+0,222 en Q2) Espagne 13 17 (+0,550 en Q1, drapeau rouge) Monaco 11 6 Azerbaïdjan 8 (+0,211 en Q3) 16 Canada 20 (+2,083 en Q1) 11 Grande-Bretagne 13 (+0,609 en Q2) 11 Autriche 14 (+0,691 en Q2)

Aston Martin

Nico Hülkenberg 1-1 Lance Stroll 17 Bahreïn 19

(+0,255 en Q1) 18 (+0,284 en Q1) Arabie saoudite 15 Sebastian Vettel 7-2 Lance Stroll 18 Australie 20 (pas de temps, accrochage en Q1) 9 Émilie-Romagne 15 (+8,162 en Q2, drapeau rouge) 13 (+0,218 en Q2) Miami 10 16 Espagne 18 (+0,464 en Q1) 9 Monaco 18 (+0,365 en Q1) 9 Azerbaïdjan 19 (+2,092 en Q1, accident) 17 Canada 18 (+1,020 en Q1) 18 Grande-Bretagne 20 (+0,764 en Q1) 20 (+0,236 en Q1) Autriche 17

Williams

Nicholas Latifi 2-9 Alex Albon 20 (+0,908 en Q1) Bahreïn 14



19 (+1,325 en Q1, accident) Arabie saoudite 17 19 (+1,237 en Q1, accrochage) Australie 16 18 Émilie-Romagne - (pas de temps en Q1, problème de freins) 19 (+0,059 en Q1) Miami 18 20 (+0,270 en Q1) Espagne 19 19 (+0,792 en Q1) Monaco 16 18 (+0,648 en Q1) Azerbaïdjan 17 19 (+1,613 en Q1) Canada 12 10 Grande-Bretagne 16

(+0,080 en Q1) 19 (+0,487 en Q1) Autriche 12

Alfa Romeo

Valtteri Bottas 8-3 Zhou Guanyu 6 Bahreïn 15

(+1,826 en Q2) 8 Arabie saoudite 13 (+0,415 en Q2) 12 Australie 14

(+0,659 en Q2) 8 Émilie-Romagne 14 (+1,242 en Q2, drapeau rouge) 5 Miami 17 (+0,175 en Q1) 7 Espagne 15 (+1,041 en Q2) 12 Monaco 20 (+2,065 en Q1, drapeau rouge) 15 (+0,654 en Q2) Azerbaïdjan 14 11 (+0,672 en Q2) Canada 10 12 (+1,592 en Q2) Grande-Bretagne 9 13 Autriche 18 (+0,459 en Q1)

Haas

Mick Schumacher 2-9 Kevin Magnussen 12 (+0,537 en Q2) Bahreïn 7 14 (+0,374 en Q2, accident) Arabie saoudite 10 15 Australie 17 (+0,150 en Q1) 12 (+1,014 en Q2) Émilie-Romagne 4 15 Miami 16 (+0,330 en Q1) 10 (+0,686 en Q3) Espagne 8 15 (+0,160 en Q2) Monaco 13 20 (+1,132 en Q1) Azerbaïdjan 16 6 (+0.396 en Q3) Canada 5 19 (+0,549 en Q1) Grande-Bretagne 17 8 (+0,132 en Q3) Autriche 7