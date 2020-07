Duels en qualifications : le point après le GP de Styrie

Les tableaux des duels en qualifications sont basés sur les résultats officiels des séances de qualifications, et non pas sur la position finale sur la grille de départ. Ils ne prennent donc pas en compte les pénalités qui peuvent être infligées avant ou après les séances. Quand un problème technique clairement identifié touche un pilote et l'empêche de signer un temps ou de signer un temps représentatif, il est dans la mesure du possible signalé dans le tableau.

Mercedes

Lewis Hamilton 1-1 Valtteri Bottas 2

(+0,012 en Q3) Autriche 1 1 Styrie (pluie) 4

(+1,428 en Q3)

Ferrari

Charles Leclerc 1-1 Sebastian Vettel 7 Autriche 11

(+0,165 en Q2) 11

(+0,083 en Q2) Styrie (pluie) 10

Red Bull

Max Verstappen 2-0 Alexander Albon 3 Autriche 5

(+0,391 en Q3) 2 Styrie (pluie) 7

(+0,522 en Q3)

McLaren

Carlos Sainz 1-1 Lando Norris 8

(+0,345 en Q3) Autriche 4 3 Styrie (pluie) 6

(+0,254 en Q3)

Renault

Daniel Ricciardo 1-1 Esteban Ocon 10 Autriche 14

(+0,620 en Q2) 9

(+0,270 en Q3) Styrie (pluie) 5

AlphaTauri

Pierre Gasly 2-0 Daniil Kvyat 12 Autriche 13

(+0,126 en Q2) 8 Styrie (pluie) 14

(+0,973 en Q2)

Racing Point

Sergio Pérez 1-1 Lance Stroll 6 Autriche 9

(+0,161 en Q3) 17

(+1,920 en Q3) Styrie (pluie) 13

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen 1-1 Antonio Giovinazzi 19

(+0,049 en Q1) Autriche 18 16 Styrie (pluie) 19

(+0,559 en Q3)

Haas

Kevin Magnussen 1-1 Romain Grosjean 16

(+0,070 en Q1) Autriche 15 15 Styrie (pluie) -

(pas de temps en Q1, problème)

Williams