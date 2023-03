Duels en qualifs : le point après le GP d'Arabie saoudite 2023

Motorsport.com vous propose, après chaque épreuve de la saison 2023 de Formule 1, de faire le point sur les duels entre les équipiers dans l'exercice des qualifications. Il s'agit d'une expérience purement statistique.

Les tableaux des duels en qualifications sont basés sur les résultats officiels des séances de qualifications, et non pas sur la position finale sur la grille de départ le dimanche. Ils ne prennent donc pas en compte les pénalités qui peuvent être infligées avant ou après les séances. Ils ne tiennent pas compte non plus des six sprints, mais s'appuient à chaque fois sur la séance "traditionnelle" disputée en amont et non la course courte du samedi.

Quand un problème ou un incident quelconque, clairement identifié, touche un pilote et l'empêche de signer un temps plus représentatif dans le duel face à son équipier, il est dans la mesure du possible signalé dans le tableau.

Red Bull

Max Verstappen 1-1 Sergio Pérez 1 Bahreïn 3 (+0,138 en Q3) 15 (+20,231, problème technique) Arabie saoudite 1

Ferrari

Charles Leclerc 2-0 Carlos Sainz 3 Bahreïn 4

(+0,154 en Q3) 2 Arabie saoudite 5 (+0,511 en Q3)

Mercedes

George Russell 2-0 Lewis Hamilton 6 Bahreïn 7 (+0,044 en Q3) 4 Arabie saoudite 8 (+0,366 en Q3) Alpine Esteban Ocon 2-0 Pierre Gasly 9 Bahreïn 20 (+0,673 en Q1) 7 Arabie saoudite 10 (+0,279 en Q3) McLaren Lando Norris 1-1 Oscar Piastri 11 Bahreïn 18 (+0,349 en Q1) 19 (+0,741 en Q1, accident) Arabie saoudite 9

Alfa Romeo

Valtteri Bottas 1-1 Zhou Guanyu 12 Bahreïn 13

(+0,030 en Q2) 14 (+0,207 en Q2) Arabie saoudite 12

Aston Martin

Fernando Alonso 2-0 Lance Stroll 5 Bahreïn 8

(+0,500 en Q3) 3 Arabie saoudite 6 (+0,215 en Q3)

Haas

Kevin Magnussen 0-2 Nico Hülkenberg 17 (+0,788 en Q1) Bahreïn 10



13 (+0,066 en Q2) Arabie saoudite 11

AlphaTauri

Yuki Tsunoda 2-0 Nyck de Vries 14 Bahreïn 19

(+0,721 en Q1) 16 Arabie saoudite 18 (+0,305 en Q1)

Williams

Alex Albon 2-0 Logan Sargeant 15 Bahreïn 16 (+0,191 en Q1) 17 Arabie saoudite 20 (+38,516 en Q1)