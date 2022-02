Duracell devient sponsor de Williams

Williams a annoncé ce lundi la signature d'un accord de long terme avec la célèbre marque de piles électriques et lampes de poche Duracell. Ce partenariat sera à l'origine de nombreuses possibilités sur le plan marketing, la marque américaine étant mondialement connue notamment pour ses publicités qui ont marqué des générations de consommateurs.

Une "publicité TV importante" est justement parmi les événements prévus autour de cette collaboration, tout comme des initiatives liées à l'eSport ou encore lors de plusieurs Grands Prix, à commencer par celui qui se tiendra à Miami en mai.

En outre, Duracell s'affichera de façon notable ("en bonne place", selon le communiqué de l'équipe) sur la Williams FW44 qui sera présentée ce mardi, ainsi que sur les combinaisons des pilotes, Alex Albon et Nicholas Latifi, et les tenues des membres de la structure. Il faudra attendre demain, a priori, pour savoir si cela aura un impact significatif sur la livrée, qui est annoncée différente de celle de la saison précédente.

Williams a dans tous les cas offert un très léger aperçu de cette robe, qui sera au moins en partie bleue et noire (image ci-dessus).

Revenant sur cet accord, le directeur de Williams, Jost Capito, a déclaré : "Je suis très fier de ce partenariat entre Williams et Duracell, et je suis reconnaissant de la confiance qu'ils nous accordent. Avoir leur nom sur le côté de notre voiture est un moment fort pour moi, car mon surnom depuis 30 ans est 'Duracell' ; parce que je ne suis jamais à court d'énergie. Je me réjouis de notre collaboration."

Racheté depuis 2014 par la société d'investissement Berkshire Hathaway, appartenant à Warren Buffett Duracell est le dernier des sponsors américains à rejoindre la discipline reine, qui pousse depuis plusieurs années pour intégrer le marché américain de façon plus importante. Cette saison, deux courses seront organisées aux États-Unis, Miami rejoignant donc Austin. Il y a quelques jours, c'est Red Bull qui annonçait l'arrivée du géant de la technologie Oracle, cette fois en tant que sponsor titre.

James Bower, directeur commercial de Williams, a salué la décision de Duracell de faire le grand saut en se lançant en F1. "Nous sommes immensément fiers de nous associer à une marque mondialement reconnue telle que Duracell. Notre annonce témoigne de tout le travail acharné de l'équipe en 2021, de la façon dont nous avons développé notre proposition commerciale et de la croissance de notre sport, en particulier en Amérique du Nord."