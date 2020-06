Ecclestone cherche un repreneur pour Williams

La semaine dernière, Williams a annoncé avoir lancé un processus qui pourrait déboucher sur une vente partielle ou totale de l'écurie. En difficulté financière, la structure de Grove ne disposait pas, alors, d'offre concrète mais elle souhaite par ce biais se mettre en quête d'investisseurs solides, voire d'un repreneur, afin d'assurer son avenir économique. La nouvelle d'une possible vente de cette équipe historique a été accueillie avec stupeur, même si à sa tête, Claire Williams ne cesse de répéter qu'il s'agit de trouver des perspectives pour des lendemains meilleurs et non de mettre la clé sous la porte.

Fondée par Frank Williams au milieu des années 70, l'écurie britannique est un pilier de la Formule 1 bien qu'elle vive des temps difficiles également sur le plan sportif. Son hypothétique mise en vente pousse aujourd'hui Bernie Ecclestone à redoubler d'efforts pour que l'équipe survive. L'ex-grand argentier de la F1 conserve des liens étroits avec Frank Williams et veut apporter son aide dans la recherche d'une solution viable. "Williams, ce serait une grande perte, à 100%", estime-t-il auprès de l'AFP. "Je cherche des personnes qui pourraient s'impliquer. Être propriétaire d'une écurie est un loisir très onéreux."

Dans une période déjà délicate pour la F1, compte tenu de la crise du coronavirus, la sauvegarde des dix équipes du plateau est primordiale. Des mesures importantes ont été prises en ce sens dans le but de réduire massivement les coûts, mais perdre un monument comme Williams enverrait un signal très négatif.

"J'espère que ce n'est pas la fin de l'équipe Williams", insiste Bernie Ecclestone. "Ce serait la fin d'une ère, mais j'espère qu'il sera possible de trouver quelqu'un qui peut se permettre de faire tourner l'équipe correctement, car c'est quelque chose de terrible de perdre une écurie comme celle-là. Ce n'est pas pensable. Ce bon vieux Frank a dû travailler très dur pour que l'équipe soit compétitive, et c'est ce qui s'est passé. La voir disparaître comme ça, ce n'est pas bon. C'est une écurie historique."

Le dernier podium en F1 de l'écurie Williams remonte au Grand Prix d'Azerbaïdjan 2017. Dans son glorieux passé, et avec 744 départs à son actif, l'écurie a glané la bagatelle de 114 victoires et décroché neuf titres mondiaux chez les constructeurs, sept chez les pilotes.