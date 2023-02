L'écurie Mercedes cache-t-elle son pessimisme ?

"Je vois tant d'efforts, de motivation et d'énergie dans l'écurie pour lancer une voiture qui finira par être assez compétitive pour se battre tout devant." Les propos de Toto Wolff dans le communiqué de presse de présentation de la nouvelle Mercedes W14 sont empreints du prudent optimisme que l'on retrouve traditionnellement dans les textes de relations publiques des écuries… à un détail près.

"Une voiture qui finira par être assez compétitive". La Flèche d'Argent va-t-elle entamer la saison avec de nouvelles difficultés ? Bien entendu, Wolff se veut rassurant lorsqu'il est interrogé sur le sujet. "Quand nous avons discuté du communiqué de presse… D'un côté on a envie de dire qu'on va être compétitif, mais de l'autre il faut rester humble et réaliste", estime le directeur d'équipe.

"Il est donc possible de dire : 'J'espère que nous serons compétitifs'. Le compromis est : 'Nous savons que nous serons compétitifs, nous ne savons simplement pas quand'. D'où le 'finira'. Je pense que l'humilité, c'est le plus important. Nous avons toujours essayé d'être humbles, et surtout après l'an dernier, nous avons dû nous rappeler que nous avions été assez loin pendant une bonne partie de la saison."

Le son de cloche est similaire du côté de Lewis Hamilton, qui refuse lui aussi de s'enflammer. "Je ne dirais pas que je suis optimiste comme je l'étais l'an dernier", admet le septuple Champion du monde. "Je dirais juste plus prudent. Je sais que nous avons la meilleure équipe pour affronter ce qui se présentera à nous, quoi que ce soit. Espérons commencer sur les chapeaux de roue, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je crois que nous avons montré l'an dernier que nous pouvions surmonter n'importe quel obstacle." Il ajoute : "Ce n'est pas une coïncidence que nous ayons remporté des titres mondiaux dans le passé – on ne perd pas soudain la capacité de le faire."

En effet, la prudence de Hamilton contraste grandement avec l'assurance qu'il affichait à l'occasion des essais hivernaux de 2022, alors que Mercedes venait de remporter huit titres mondiaux consécutifs chez les constructeurs. En témoigne, à l'époque, sa réponse quelque peu agacée à un journaliste qui lui demandait s'il craignait que la nouvelle Mercedes ne lui permette pas de jouer la victoire et le titre mondial.

"Pourquoi est-ce que je penserais ça ? On a gagné huit [titres] d'affilée. Pourquoi est-ce que j'aurais ce sentiment ?" Quant à la suggestion que son écurie puisse commettre une erreur dans la conception de la voiture : "Mon équipe ne fait pas d'erreurs. Bien sûr, il y a toujours un risque, mais nous ne faisons pas d'erreurs."

Douze mois plus tard, Hamilton a connu sa toute première saison sans victoire en Formule 1 après quinze années couronnées de succès. Plus que jamais, il a conscience que rien n'est acquis. "Les conversations que nous avons eues, l'an dernier… J'étais optimiste parce qu'ils étaient optimistes. Nous avions de grandes évolutions à venir, et je me disais 'ça va faire mal' ! Mais nous avons tous été stupéfaits [par le scénario de 2022]. Alors je pense que cette année, tout le monde a bien davantage les pieds sur terre, avec une approche qui ressemble plus à : 'Peut-être que nous ne serons pas les plus rapides au début, mais nous avons le potentiel pour réduire l'écart'."

Lewis Hamilton (Mercedes)

Mercedes a en tout cas conservé son audacieux design de ponton sur la monoplace présentée ce mercredi, quand la plupart des écuries ont pris la voie d'une solution type Red Bull. "Je ne pense pas que nous ayons jamais été une écurie qui copiait les autres", assure Hamilton. "Nous avons toujours été indépendants, nous avons toujours été une équipe incroyablement créative et innovante, qui aime faire les choses à sa façon. Je pense que ça a marché par le passé. Bien sûr, on voit beaucoup de voitures converger vers ce à quoi va peut-être ressembler une Red Bull, à part éventuellement Ferrari."

"La voiture paraît similaire à bien des égards, car certains éléments sont vraiment durs à modifier, mais il faut juste faire confiance aux ingénieurs, et c'est mon cas. Nous restons là-dessus, nous partons là-dessus, et j'espère que quand nous monterons dedans, elle aura les caractéristiques que nous avons demandées. Sinon, nous trouverons un moyen. C'est aux ingénieurs et aux designers de trouver des solutions. Nous sommes parés aux éventualités."

Or, Toto Wolff a déjà annoncé que ces pontons allaient être modifiés, dans un contexte où la rumeur affirme que les résultats du nouveau modèle en soufflerie étaient décevants. Le handicap aéro a beau être favorable par rapport à Ferrari et Red Bull, avec davantage de tests en soufflerie depuis plus de sept mois, seule la piste donnera un verdict authentique quant aux performances de la W14. Et là, le doute est permis.

