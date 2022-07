Les écuries F1 prêtes à copier l'aileron Aston malgré les risques

Après un jeudi qui a vu Sebastian Vettel annoncer sa retraite, Aston Martin est resté dans l'actualité à la suite de l'installation sur son AMR22 d'un aileron arrière particulièrement remarqué, avec une partie supérieure des plaques d'extrémité en forme d'apostrophe qui semble contrer frontalement l'intention de la réglementation 2022.

En effet, les instances de la discipline ont établi des règles qui visent à réduire les risques de voir le flux d'air être perturbé de façon excessive derrière une monoplace, notamment en minimisant les dispositifs pouvant être à l'origine de tourbillons (ou vortex). Or, le choix fait par Aston Martin, s'il semble bien respecter la lettre de la réglementation, paraît également créer les conditions pour dégrader la qualité de l'air et donc la capacité des autres monoplaces à pouvoir suivre dans de bonnes conditions.

Cependant, le but des écuries étant d'être le plus performantes possible et non d'améliorer les courses, et en dépit de craintes concernant l'ouverture d'une nouvelle voie de développement, elles n'hésiteront pas à copier ce concept s'il s'avère qu'il est intéressant sur le plan des gains apportés.

Quand Motorsport.com a demandé ce samedi s'il y avait des inquiétudes concernant le potentiel d'une telle orientation à contrer l'objectif des règles 2022, le directeur sportif d'Alpine, Alan Permane, a répondu : "Je vous promets qu'il y a neuf autres équipes qui travaillent avec ça en CFD en ce moment. Si c'est plus rapide, vous verrez neuf [ailerons] de plus, j'imagine. Je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas si c'est totalement légal."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

"Je comprends votre point de vue sur l'intention des règlements, mais nous voulons juste aller vite et être fiables. C'est vraiment à la FIA et à la Formule 1 de déterminer s'ils ont contourné l'intention. Je doute que l'on puisse faire quoi que ce soit pour cette année. Je suis sûr que si c'est plus rapide, vous en verrez très bientôt davantage."

Quant à Laurent Mekies, directeur sportif de Ferrari, il a ajouté : "S'ils ont demandé à la FIA et que la FIA dit que c'est légal, alors tout le monde va l'essayer. Si c'est plus rapide, ça arrivera sur les voitures."

Christian Horner, directeur de Red Bull, n'a pas manqué de lancer une pique à l'écurie, en référence à l'épisode Racing Point/Mercedes en 2020 mais également à l'épisode des pontons du GP d'Espagne proches de ceux de la RB18 : "Je suppose que si c'est conforme aux règles, c'est le principal. Cela ouvre une autre voie qui est intéressante. Peut-être que pour une fois nous copierons quelque chose d'Aston Martin plutôt que l'inverse, on ne sait jamais."

