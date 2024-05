EL - Verstappen en tête, Leclerc dans l'embarras

Pour l'unique séance d'essais libres du week-end, format sprint oblige, les conditions de piste proposées étaient idéales avec un grand soleil et 28°C dans l'air. De quoi permettre d'aligner un maximum de tours pour espérer emprunter la bonne voie en matière de réglages, ou pour tester au plus vite les nouveautés apportées sur certaines monoplaces.

Chez McLaren, les évolutions sont d'ailleurs au nombre de dix ce week-end, mais Lando Norris et Oscar Piastri se sont d'abord plaint d'un souci de direction dans les premières minutes. L'écurie a précisé avoir rencontré un problème de direction assistée sans aucun lien avec le nouveau package, dont Oscar Piastri n'a en fait reçu sur sa monoplace que la moitié des pièces.

Chez Ferrari, Charles Leclerc a ouvert la journée par un tête-à-queue à basse vitesse dans la portion la plus étroite du circuit, ce qui a toutefois posé problème pour remettre la SF-24 et ses parements bleus dans le bon sens. À tel point qu'il a fallu brandir le drapeau rouge avant la fin des dix premières minutes, le Monégasque ne parvenant pas à s'extirper seul de cette situation. Il n'a eu d'autre choix que celui de couper son moteur et de mettre pied à terre, perdant tout le bénéfice de ce seul roulage préparatoire. Loin d'être idéal !

Le temps pour les commissaires d'intervenir, la séance a été relancée avec moins de trois quarts d'heure restants au chrono et un programme de travail forcément bouleversé pour tout le monde. Chez Mercedes par exemple, où l'on voulait à tout prix tester l'apport d'un plancher évolué et finalement introduit deux semaines plus tôt que prévu sur la W15.

Verstappen pas à l'aise... mais devant

Au bout de la longue ligne droite du circuit, Max Verstappen a commis une largesse sans conséquence alors que Sergio Pérez avait signé une première véritable référence en pneus mediums, en 1'29"632. À la mi-séance, c'est Carlos Sainz qui s'est emparé du meilleur temps au volant de la Ferrari rescapée, en 1'29"346 avec les gommes dures d'abord, avant d'enfoncer le clou en 1'29"331.

Le passage aux pneus tendres dans les dix dernières minutes est logiquement venu tout remettre en cause, alors qu'Alexander Albon s'est fait une énorme chaleur en voyant sa Williams décrocher dans l'enchaînement rapide du virage 4. Premier chaussé des gommes rouges, Pierre Gasly et son Alpine enfin au poids minimum ont signé un éphémère 1'29"175, assez vite effacé par Carlos Sainz en 1'28"979 puis George Russell en 1'28"910.

Au volant de la Red Bull chaussée de pneus tendres, Sergio Pérez s'est hissé en tête avec un passage en 1'28"868. Max Verstappen, lui, s'est plaint d'une rafale de vent, puis de difficultés à faire entrer ses pneus avant dans la bonne fenêtre de température. Le triple Champion du monde a clairement vécu une séance perturbée, éloignée de ses standards habituels, et pourtant il a finalement été le plus rapide avec les tendres, en 1'28"595.

Derrière le Néerlandais, Oscar Piastri est deuxième à 0"105 et Carlos Sainz troisième à 0"116. Suivent George Russell, Lance Stroll, Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda et les deux Alpine d'Esteban Ocon et Pierre Gasly qui entrent dans le top 10.

Les Qualifs Sprint débuteront à 22h30, heure française.

