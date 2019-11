EL1 - Albon dans le rythme avant d'être dans le mur

La pluie s'est invitée sur le circuit d'Interlagos mais cela n'arrête pas Vettel, qui prend la piste au bout de trois minutes avec les pneus pluie (bleus), rapidement suivi par Leclerc, pour un premier tour de reconnaissance et même un essai de départ pour l'Allemand. Les Alfa Romeo se livrent au même ballet quelques minutes plus tard avant que le tracé ne soit finalement déserté pendant quelques instants.

Après le premier quart d'heure, un peu plus de monoplaces quittent les stands. Sainz signe le premier temps en 1'23"6 puis 1'22"1. Ce sont d'ailleurs les seuls chronos de la première demi-heure de roulage. Seul Red Bull et Hamilton n'ont pas du tout pris la piste à ce stade de la séance.

Leclerc s'empare des commandes en pneus pluie en 1'21"9 puis 1'21"2, peu avant la première sortie en piste du désormais sextuple Champion du monde, en pneus intermédiaires (verts), pour un simple tour de reconnaissance. Après un bref passage au stand, pour monter les gommes pour conditions mixtes, Leclerc améliore sa marque en signant 1'17"2. Sur les mêmes pneus, Vettel se rapproche à moins d'une demi-seconde avant de se hisser au premier rang, en 1'17"0.

Moins d'une demi-heure avant la fin de la séance, Bottas se lance à l'assaut du chrono en intermédiaires. Logiquement, sur un tracé qui s'est amélioré, il inscrit 1'16"6 et se classe en haut de la feuille des temps. Cela ne dure pas très longtemps car Albon fait mieux, lui aussi en intermédiaires mais avec le DRS en plus, avec 1'16"3 puis 1'16"1.

Alors qu'il n'a signé aucun temps dans la séance, Verstappen sort dans les cinq dernières minutes en pneus slicks tendres (rouges). Leclerc, qui a fait le même choix, et le Néerlandais se font surprendre dans les S de Senna, alors qu'Albon sort de piste, à vitesse relativement lente mais emporté par l'herbe humide, et va percuter le mur dans l'avant dernier freinage, en abîmant son demi-train avant droit. Le drapeau rouge est brandi et la séance s'achève. Kvyat est également parti à la faute dans le premier virage, sans dégâts.

GP du Brésil - Essais Libres 1