EL1 - Bottas leader d'une séance pluvieuse

Après une série de Grands Prix sur des circuits en ville, la Formule 1 retrouve ce week-end une piste traditionnelle avec Silverstone, théâtre du tout premier Grand Prix comptant pour le Championnat du monde. Le circuit a bien changé depuis 1950 mais il a conservé sa nature rapide, que ce soit avec ses longues lignes droites ou ses virages à haute vitesse.

Et à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, plusieurs équipes ont apporté des évolutions, dont Mercedes, Alpine, Red Bull Racing et Williams. Elles comptaient très probablement sur le précieux temps de piste offert par les séances d'essais libres pour vérifier le bon fonctionnement des nouvelles pièces et recueillir des données, toutefois les Essais Libres 1 ont été perturbés par une mauvaise météo.

La pluie s'est abattue sur Silverstone avant le coup d'envoi de la première séance du week-end et a détrempé une bonne partie de la piste. Les gommes intermédiaires étaient obligatoires. Comme c'est souvent le cas lors de séances d'essais pluvieuses, quelques pilotes seulement ont osé quitter les stands et signer des tours chronométrés, qui étaient de toute façon peu représentatifs.

Charles Leclerc s'est d'abord chargé de prendre la première place (1'44"769) avant d'améliorer en 1'43"801. D'autres lui ont emboîté le pas, dont les pilotes Alfa Romeo, Haas et Aston Martin. Le meilleur temps est revenu à Valtteri Bottas, qui a tourné en 1'42"249. À titre d'information, le meilleur temps de Lewis Hamilton en qualifications en 2021 était un 1'26"134.

La météo a fini par s'améliorer en toute fin de séance, la présence appréciée du soleil permettant de sécher la piste. Sainz et Hamilton ont montré le chemin à suivre en chaussant respectivement des pneus durs et tendres, slicks, et ont été suivis par la grande majorité de la grille. Toutefois, le tête-à-queue de Lance Stroll, piégé par l'humidité avec ses pneus slicks à Copse, a provoqué la sortie du drapeau rouge alors que Hamilton prenait la deuxième place.

Puisqu'il restait moins d'une minute, la séance n'a pas été relancée. Dix pilotes seulement ont signé un temps, la plupart avec des pneus intermédiaires. À noter que les Red Bull ont brillé par leur absence, ni Max Verstappen ni Sergio Pérez n'ont bouclé un tour chronométré.

Grand Prix de Grande-Bretagne - Essais Libres 1