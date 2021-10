EL1 - Bottas le plus rapide, Mercedes domine

C'est un grand soleil texan qui illumine le circuit d'Austin au coup d'envoi de la première séance d'essais libres du Grand Prix des États-Unis. La F1 se rend de l'autre côté de l'Atlantique pour la première fois depuis la fin de la saison 2019, avant que n'éclate la pandémie de COVID-19. Les retrouvailles ne sont pas totalement heureuses cependant en raison des bosses pullulant sur le tracé. Des travaux ont été réalisés dans le premier secteur et sur la ligne droite opposée, néanmoins ceux-ci n'ont pas corrigé toutes les imperfections du Circuit des Amériques.

Plusieurs appareils de mesure sont installés sur les premières monoplaces prenant la piste en début de séance. Les équipes ont à peine le temps de se pencher sur les données récoltées que le drapeau rouge est brandi : Fernando Alonso est immobilisé dans l'échappatoire du virage 12, au bout de la ligne droite de retour. Le pilote Alpine semble être victime d'un problème hydraulique et l'on peut voir un liquide suspect s'échapper de la monoplace bleue lorsque les commissaires la poussent hors de la piste.

Quelques minutes plus tard, le drapeau vert est agité. Lewis Hamilton prend les commandes du classement avec les gommes tendres (1'37"260), avec 77 millièmes et deux dixièmes d'avance sur Max Verstappen et Valtteri Bottas, respectivement, également en pneus tendres. Le septuple Champion du monde est ensuite le premier pilote à descendre sous la barre des 1'37 au tour : 1'36"812, toujours avec les pneus tendres, puis 1'36"381. Sergio Pérez est quant à lui le pilote le plus rapide avec les gommes dures (1'36"798).

Épinglé pour avoir dépassé les limites de la piste au virage 9 lors de son premier tour chronométré, Daniel Ricciardo reste dans les clous au cours de ses tentatives suivantes et prend le meilleur temps chez les pilotes en pneus mediums (1'37"458).

Chaussé des pneus mediums également, Charles Leclerc se fait surprendre par la série de virages à haute vitesse du premier secteur. L'arrière de la Ferrari décroche à l'entrée du virage 6 et la monoplace quitte brusquement la piste. Leclerc parvient à repartir mais ses pneus mediums sont détruits. Son coéquipier Carlos Sainz se plaint du comportement de sa voiture dans les portions rapides.

Le circuit est plongé dans un bref silence à mi-séance. Les pilotes reviennent en piste quelques instants plus tard pour des relais courts en pneus tendres. Leclerc remonte à la deuxième place, à deux dixièmes de Hamilton, tandis que Verstappen s'empare du meilleur temps (1'36"049). Hamilton rétorque en 1'35"096 et avec le record dans les trois secteurs. Bottas fait mieux : 1'34"874 ! Le Finlandais est cependant d'ores et déjà hors course pour la pole position puisqu'il sera pénalisé sur la grille à la suite d'un nouveau changement de moteur.

Quarante minutes après avoir provoqué l'unique drapeau rouge de la séance, Fernando Alonso reprend la piste. L'Espagnol n'a qu'une poignée de minutes devant lui pour prendre ses marques avec son Alpine sur le tracé texan. Son meilleur temps personnel est un 1'37"068 en pneus tendres.

Le temps de Bottas n'est pas battu, le pilote Mercedes repart donc avec la meilleure marque de la première séance. Son coéquipier Hamilton le suite de près, à moins d'un dixième. À l'inverse, Verstappen, troisième homme, accuse près d'une seconde de retard. En dépit du comportement capricieux de la SF21, Leclerc et Sainz signent le quatrième et cinquième temps, respectivement. Gasly, Pérez, Norris, Giovinazzi et Räikkönen complètent le top 10.

Parmi les incidents de cette séance, Nikita Mazepin est parti en tête-à-queue au virage 19, son coéquipier Mick Schumacher a été percuté par Pérez au virage 12 et Kimi Räikkönen a perdu le contrôle de son Alfa Romeo à la sortie du virage 9.

Grand Prix des États-Unis - Essais Libres 1