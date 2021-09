EL1 - Bottas prend les commandes

De grandes averses ont frappé le circuit de Sotchi en début de semaine, or c'est un ciel dégagé et une piste très sèche qui accueillent les pilotes en Essais Libres 1, qui marquent le coup d'envoi du Grand Prix de Russie de Formule 1. Les pneus slicks pourraient toutefois être troqués pour des gommes sculptées le samedi : les dernières prévisions annoncent de la pluie pour les EL3 et les qualifications.

Kimi Räikkönen est l'un des premiers pilotes à prendre la piste. Le Finlandais s'est tenu écarté des circuits pendant plusieurs semaines, ratant ainsi les courses aux Pays-Bas et en Italie, en raison d'un test COVID positif et fait son retour en catégorie reine ce week-end.

Les pneus durs sont testés par la majorité des pilotes dans les premières minutes de la séance. C'est avec les gommes blanches que Lewis Hamilton signe le meilleur temps provisoire (1'38"373), deux dixièmes devant Sergio Pérez, en pneus durs lui aussi. Son coéquipier Valtteri Bottas améliore la référence mais il est immédiatement battu par Charles Leclerc (1'36"708) qui a quant à lui des gommes tendres. Rappelons que le Monégasque étrenne un nouveau système hybride dans un quatrième moteur et partira du fond de grille dimanche.

Après dix minutes de roulage, Leclerc occupe la tête du classement. Le pilote Ferrari rapporte "quelque chose d'étrange" à son équipe et regagne son garage. Hamilton, deuxième, est le plus rapide parmi les pilotes en pneus durs (1''36"879). Sebastian Vettel, sixième, est le plus rapide des hommes en mediums (1'37"791).

Toujours avec les pneus durs, Bottas reprend son dû en 1'36"412, Hamilton échoue à deux dixièmes de son coéquipier. Max Verstappen, qui est le dernier pilote à inscrire un temps sur la feuille, se place en quatrième position avec les pneus tendres, à neuf dixièmes de la Flèche Noire de tête. Le Néerlandais, dans un programme décalé, remonte ensuite jusqu'à la première place (1'36"055).

Après une courte période de silence, les bolides reprennent la piste, cette fois-ci les pneus tendres sont à l'honneur. Bottas, toujours très à l'aise sur le circuit de Sotchi, passe en première position en 1'34"427. Seul Hamilton et Leclerc sont capables de rouler à moins d'une seconde du Finlandais.

Alors que les pilotes se concentrent sur une simulation de course avec les gommes tendres, le Safety Car virtuel est déployé pour permettre aux commissaires de s'occuper d'un débris à la sortie du premier virage. Notons que les blocs de polystyrène dans la zone de dégagement du virage 2 ont été réarrangés pour que les pilotes rejoignent la piste de manière plus sure et à une vitesse moins élevée. Antonio Giovinazzi et Pierre Gasly ont la chance de passer par ce nouveau chemin dans la séance.

Les pilotes Mercedes repassent en durs dans le dernier quart d'heure mais pas Verstappen, qui tente de prendre le meilleur temps avec ses gommes tendres. Le Néerlandais signe le record dans le deuxième secteur mais échoue à la troisième place, avec deux dixièmes de retard. Au drapeau à damier, Bottas n'est pas battu. Le pilote devance Hamilton, Verstappen, Leclerc et Vettel. Le top 10 est complété par Gasly, Sainz, Norris, Pérez et Alonso.

Grand Prix de Russie - Essais Libres 1