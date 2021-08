EL1 - Bottas donne le ton devant Verstappen

C'est d'une manière typique de Spa-Francorchamps que cette séance d'Essais Libres 1 a lancé le week-end du Grand Prix de Belgique : sous la menace d'une pluie incertaine qui pourrait bien venir perturber le reste du week-end.

La piste était quasi intégralement sèche en début de séance, mais tous les pilotes ont fait un ou plusieurs tours d'installation en intermédiaires, en roulant forcément très lentement pour ne pas les user inutilement... Tous ? Non. Lando Norris faisait exception et a été le premier à chausser les slicks, rapidement imité par ses pairs.

Max Verstappen a donné le ton avec un chrono de 1'45"905 en pneus durs, quand personne d'autre n'avait fait mieux que 1'47, puis Valtteri Bottas s'est emparé du meilleur temps en 1'45"199 avec les gommes tendres. Verstappen les a chaussées aussi mais n'est jamais parvenu à surpasser cette référence, n'ayant pas aligné trois bons secteurs. Il a tourné en 1'45"363.

Pierre Gasly complétait le top 3 devant les Ferrari de Charles Leclerc (qui a gardé le contrôle avec brio malgré deux roues dans les graviers à Malmédy) et Carlos Sainz, ainsi que la Red Bull de Sergio Pérez. Quid de Lewis Hamilton ? Il végétait au 18e rang, juste devant les Haas. Le septuple Champion du monde s'est plaint d'un manque de vitesse de pointe, alors que Mercedes testait différents réglages, et son résultat médiocre n'est donc pas source d'inquiétude. Hamilton s'est en tout cas fait une petite frayeur lorsqu'il a rattrapé Nicholas Latifi au ralenti à l'approche de l'Arrêt de Bus, contraint de freiner et de frôler la pelouse.

À noter que Kimi Räikkönen et Yuki Tsunoda se sont fait remarquer par un tête-à-queue à la sortie de La Source, le Finlandais commettant une erreur plus coûteuse quelques instants plus tard en heurtant le côté gauche du muret à l'entrée des stands, perdant le contrôle de son Alfa Romeo en conséquence.

Grand Prix de Belgique - Essais Libres 1