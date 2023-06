Les EL1 du GP du Canada interrompus par un problème technique

Puisque les prévisions météo annonçaient de la pluie pour la suite de la journée, les pilotes ont eu à cœur d'accumuler les tours lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix du Canada. Cependant, les activités en piste ont été rapidement interrompues en raison d'un incident technique sur l'Alpine de Pierre Gasly : à peine sorti des stands, le Français a signalé un problème de transmission et s'est immobilisé en piste, provoquant la sortie du drapeau rouge.

Les ingénieurs de l'écurie ont fait tout leur possible pour que Gasly puisse regagner les stands, cependant le #10 a finalement dû laisser les commissaires le pousser hors de la piste, scellant ainsi sa séance et – très probablement – sa seule opportunité d'essais sur piste sèche.

En dépit de l'intervention rapide des commissaires, le drapeau vert n'a pas été agité une fois la piste dégagée. La durée d'interruption de séance s'est prolongée à la suite de "problèmes liés aux infrastructures de vidéosurveillance autour du circuit", d'après un porte-parole de la FIA. Pour des raisons de sécurité, la direction de course n'était pas en mesure de relancer la séance. À noter que le paddock avait subi une panne de courant plus tôt dans la journée.

Alors que le circuit était plongé dans le silence depuis plus d'une demi-heure, plus de précisions ont été données sur l'incident : "Le retard sera prolongé car le système de vidéosurveillance n'est pas synchronisé correctement, et tant que le problème n'aura pas été résolu, nous ne pourrons pas rouler sur la piste. Ce système est une installation locale et ils [les responsables locaux] continuent à travailler pour résoudre le problème. Le décompte continuera en EL1 et la séance ne sera pas prolongée car deux heures et demie doivent séparer les EL1 des EL2."

Il a été indiqué plus tard, alors que la séance venait d'être définitivement interrompue : "Conformément à l'Article 11.9.3.o du Code Sportif International de la FIA, à la demande du directeur de course et dans l'intérêt de la sécurité, nous modifions le programme officiel du Grand Prix du Canada 2023 en prolongeant la durée de la séance d'Essais Libres 2 de 30

minutes. La séance d'Essais Libres 2 débutera désormais à 16h30 [22h30 en France, ndlr]."

Assez anecdotique, le meilleur temps provisoire est détenu par Valtteri Bottas, dont le seul tour compétitif a été bouclé en 1'18"728 (pneus mediums). Suivaient les Aston Martin de Lance Stroll et Fernando Alonso (pneus tendres), et les Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen (pneus tendres).

Grand Prix du Canada - Essais Libres 1