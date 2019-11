EL1 - Hamilton débute bien, devant Leclerc et Verstappen

La piste est légèrement grasse voire humide en ce début de séance, conséquence d'une pluie qui s'est abattue jeudi sur Mexico. La plupart des pilotes entament d'ailleurs la journée en gommes intermédiaires, sur un tracé à 21°C et dans une température ambiante à 16°C. L'état de la piste et la fraîcheur de la journée n'incitent pas les pilotes à arpenter le circuit à la recherche de références chronométriques durant les 25 premières minutes.

C'est Nicholas Latifi qui signe la première référence en 1'24"4 et déclenche les hostilités. Ce meilleur temps est bien vite abaissé par Valtteri Bottas en 1'21"8. Carlos Sainz fait mieux en 1'21"6, Lewis Hamilton en 1'21"1, Sebastian Vettel en 1'20"1 avant que Bottas ne retrouve les commandes en 1'19"8, très provisoirement puisque Hamilton les reprend en 1'19"4. Max Verstappen, contrairement aux Ferrari et aux Mercedes, est en tendres (rouges) et réalise 1'19"0. En mediums, Hamilton signe à son tour 1'19"0 mais légèrement devant le Néerlandais, alors que les erreurs se multiplient au premier virage notamment.

Lire aussi : Lewis Hamilton sans son ingénieur de course à Mexico et Austin

Trente-cinq minutes après le début de séance, Leclerc se hisse en tête, en 1'18"8 (mediums). La portion des esses est l'occasion de voir des pilotes en difficulté et obligés de corriger des survirages parfois impressionnants. L'heure est venue pour les concurrents de rendre leur premier train de pneus à Pirelli, ce qui entraîne une nouvelle accalmie d'une vingtaine de minutes sur l'autodrome.

Une grosse demi-heure avant la fin de séance, Alexander Albon prend la tête, en 1'17"9 (tendres), 0"134 devant Bottas (tendres). Quelques instants après, à la sortie du stadium, Lance Stroll subit du survirage dans l'entrée du dernier tournant et va taper dans les Tecpro à l'extérieur. Sa monoplace est abîmée sur le côté gauche, notamment du côté des ailerons et des éléments du ponton, mais le Canadien parvient à repartir et à rentrer directement au stand. Le drapeau rouge est brandi le temps de nettoyer la piste et remettre en place les barrières.

La séance reprend avec une vingtaine de minutes au compteur. Hamilton réalise 1'17"3 alors que des embouteillages se créent dans le dernier secteur du circuit. Leclerc et Verstappen échouent à plus d'un dixième mais le Monégasque est en pneus mediums contre des tendres pour ses deux rivaux du moment. La fin de séance est consacrée à des relais longs ou à des essais de départ, la hiérarchie n'évolue quasiment pas. Il est possible de constater que le graining, qui avait grandement frappé les pneus l'an passé, est toujours bien présent.

GP du Mexique - Essais Libres 1