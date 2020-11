EL1 - Lewis Hamilton reprendra bien un peu de désert

Même en plein désert, les conditions météo ne sont pas toujours au beau fixe avec un ciel très nuageux. Comme cela était pressenti, la pluie a même fait son apparition à Bahreïn et tombe légèrement sur le tracé de Sakhir au moment de débuter la séance, sans toutefois détremper un circuit à 27°C. Max Verstappen est le premier en piste mais l'ensemble des pilotes s'y pressent.

Il faut dire que cette séance, dans des conditions sèches et chaudes, est aussi une session d'essais grandeur nature, notamment pour Pirelli qui a apporté des pneus pour la saison prochaine. L'ensemble des pilotes disposent de deux trains de pneus C3 spécification 2021, qu'ils doivent utiliser lors de l'une des séances de ce vendredi. En gommes dures 2020 (blanches), Valtteri Bottas se hisse vite en tête mais le désormais septuple Champion Lewis Hamilton réalise 1'31"0 puis 1'30"5, équipé des mêmes enveloppes.

Le début de séance est l'occasion de tests divers et variés, avec quelques dispositifs de mesure des flux aéro mais également d'autres plus spécifiques comme celui de Ferrari, qui a installé sous la voiture de Charles Leclerc un instrument équipé d'une lampe orientée vers le pneu arrière droit ; peut-être pour mesurer la déformation de la nouvelle gomme dans une zone où de nombreux changements interviendront sur le plan technique en 2021. Du côté de Renault, il y a visiblement un problème technique ou de réglages car la roue avant gauche d'Esteban Ocon ne touche plus le sol dans les virages à gauche ; le Français rentre au stand pour corriger cela.

Après 20 minutes de séance, la piste s'est nettement vidée et Hamilton est toujours en haut de la feuille des temps, une demi-seconde devant Daniil Kvyat, le Russe ayant chaussé les pneus tendres (rouges). Peu avant la première demi-heure de roulage, les Red Bull montent les tendres également : Alex Albon prend la tête en 1'30"4, Verstappen la troisième place en 1'30"5.

Les Mercedes quant à elles, testent les pneus 2021. Cela leur permet de reprendre la tête, avec 1'30"1 pour Hamilton, 0"144 devant Bottas. En tendres, Sergio Pérez s'intercale entre les deux Mercedes, à 0"068 de Hamilton.

Plusieurs tête-à-queue sont à signaler, pour des pilotes en pneus tendres : d'abord celui de Romain Grosjean, dans la section rapide ouvrant le second secteur, le Français partant dans le dégagement et la petite bande de graviers en sortie de virage 7 mais sans rien toucher, puis celui de Leclerc, en réaccélérant dans les virages 2-3. Pour le pilote Haas, les pneus sont absolument détruits et il doit rentrer au stand à petite vitesse en raison des vibrations.

À 40 minutes de la fin de séance, Gasly prend la première place, en 1'30"0 et en pneus mediums (jaunes). Bottas commet beaucoup de blocages depuis le début de séance mais cela ne l'empêche pas de signer 1'29"4 avant que Hamilton ne fasse mieux, avec 1'29"0, les deux Flèches d'Ébène étant également en mediums. Verstappen, avec les gommes 2021, part en tête-à-queue à la réaccélération du dernier virage.

Comme d'habitude, la fin de séance est principalement consacrée aux longs relais et voit donc peu d'améliorations significatives. Les Ferrari, sur un programme décalé, se lancent tardivement dans des relais courts dans les 20 dernières minutes : dans une tentative de tour lancé, Leclerc est d'ailleurs involontairement gêné par Gasly. Alors que Verstappen s'est plaint d'un fort sous-virage, les mécaniciens Red Bull s'affairent sur la RB16 du Néerlandais dans le garage, notamment au niveau du fond plat.

Grand Prix de Bahreïn - Essais Libres 1

