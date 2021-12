EL1 - Hamilton devance Verstappen de justesse

Le circuit de Djeddah sera-t-il prêt à temps ? C'est la question qui était sur toutes les lèvres en début de semaine, les grues continuant d'opérer alors que les équipes prenaient leurs quartiers en Arabie saoudite. Mais, finalement, la FIA a donné le feu vert ce jeudi et la première séance d'essais libres a pu être lancée à l'heure prévue, 14h30 en France.

À noter que plusieurs équipes, Williams en tête, rendent hommage à Frank Williams, disparu dimanche dernier, en affichant le logo de la première version de l'équipe (qui a couru jusqu'au milieu des années 1970).

Le circuit urbain de Djeddah, long de 6,174 km, compte 27 virages et un premier secteur particulièrement tortueux. Si les pilotes ont déjà eu l'occasion de limer le bitume sur le simulateur, ils ne l'avaient pas encore fait "en vrai" avant ce vendredi. Une petite période d'adaptation est donc nécessaire au cours des premières minutes de la séance. Les pneus durs sont les plus populaires puisque la recherche de la performance est pour l'heure reportée.

Avec les enveloppes blanches, Max Verstappen prend le meilleur temps provisoire en 1'33"614. Quelques minutes plus tard, une fois la poussière soulevée et la trajectoire idéale identifiée, le pilote Red Bull, abaisse la marque à 1'31"736, puis 1'30"354.

Verstappen continue inlassablement de battre le meilleur tour avec ses pneus durs (1'30"014 peu avant la mi-séance) tandis que son rival pour le titre, Lewis Hamilton, est nettement plus en retrait. En pneus tendres, le pilote Mercedes cache d'abord son jeu en occupant la deuxième moitié du top 10 avant de remonter à la deuxième place, à six dixièmes du Néerlandais.

Dans les dernières minutes de la séance, tous les pilotes passent aux pneus tendres. Valtteri Bottas, qui a cédé aux charmes de Djeddah si l'on se fie à un message radio, vire en tête à 20 minutes de la fin (1'30"009). Son coéquipier Hamilton réplique en s'aventurant le premier sous la barre des 1'30 (1'29"786). Observant ces améliorations depuis les stands, Verstappen en sort avec pour objectif de reprendre la première place mais sa première tentative est avortée puisqu'il escalade violemment le vibreur du virage 23. La seconde est également abandonnée en raison d'une mésentente avec Esteban Ocon.

La troisième est complétée, mais le pilote Red Bull échoue à 56 millièmes du meilleur temps de Hamilton. Le Néerlandais, pris dans un sandwich Mercedes, précède Pierre Gasly, qui s'est montré performant tout au long de la séance. Giovinazzi s'immisce dans le top 5, puis viennent Sainz, Leclerc, Ricciardo, Alonso et Vettel. Lando Norris, l'un des plus rapides en début de séance, a été éjecté du top 10. Sergio Pérez semble peu à l'aise sur le circuit et s'est contenté du onzième temps.

Sans surprise, les temps n'ont fait que descendre au fil des passages, il est donc particulièrement difficile d'identifier une hiérarchie claire. Une chose est sûre cependant : les pilotes de Formule 1 sont beaucoup plus sages que leurs homologues de Formule 2. Durant la seule séance d'essais de l'antichambre de la F1, les drapeaux jaunes et rouges ont fait des apparitions remarquées. Ici, rien de tout ça !

Grand Prix d'Arabie saoudite - Essais Libres 1