EL1 - Hamilton mène un doublé Mercedes en Hongrie

Lando Norris est le premier à prendre la piste sous un ciel couvert pour les premiers essais libres du Grand Prix de Hongrie, troisième manche de la saison. La pluie est prévue par intermittence durant le week-end, et des gouttes sont annoncées par le Britannique dès les premières minutes de la séance, mais la McLaren est chaussée de gommes dures pour son premier run. Robert Kubica, qui remplace Kimi Räikkönen au volant de l'Alfa Romeo C39, est lui aussi immédiatement en piste, mais aucun pilote ne fait de tour chronométré alors que l'adhérence reste précaire.

Max Verstappen est le premier favori à sortir en piste, lui aussi chaussé de gommes dures, et également le premier à signer un chrono en 1'19"536 avec une voiture à l'aileron arrière couvert de peinture Flo-Vis, ce qui révèle un travail aérodynamique chez Red Bull. Lewis Hamilton a été le premier à sortir en pneus tendres, pour son premier roulage du week-end, et signe un 1'17"438 qui l'installe en tête devant Valtteri Bottas, avant que le Finlandais ne prenne le meilleur en 1'16"544 (tendres), deux dixièmes devant le chrono amélioré de son équipier. Le premier drapeau jaune est brandi pendant quelques secondes après la première demi-heure lorsque Kubica part en tête-à-queue au premier virage.

Hamilton reprend ensuite le meilleur temps en 1'16"126 avant d'effectuer un blocage sur les roues avant qui met un terme à son premier run. Derrière, les pilotes Racing Point se placent aux troisième et quatrième places, devant Nicholas Latifi, alors que les écarts étaient encore conséquents, compte tenu de l'utilisation de composés de gommes très différents. La piste s'est ensuite vidée pendant près de 15 minutes, avant que les Racing Point ne chaussent des pneus tendres à leur tour.

Entre-temps, Bottas améliore en 1'16"089, et Sergio Pérez se rapproche à une demi-seconde du Finlandais, tandis que Lance Stroll revient à huit dixièmes du meilleur temps. C'est ensuite Verstappen qui chausse les gommes les plus performantes mais ne signe que le septième temps, au moment où Pérez remonte à quatre dixièmes de Bottas.

Dans le garage AlphaTauri, la monoplace de Pierre Gasly est toujours sur les tréteaux et le Français n'a pas pu signer un seul chrono. À 25 minutes du terme de la séance, Hamilton se porte de nouveau en tête en 1'16"003, reléguant notamment Daniel Ricciardo, cinquième, à près de 1"2. L'Australien voit derrière lui les Ferrari se rapprocher, avec Sebastian Vettel à moins d'un dixièmes, et Charles Leclerc à un peu plus de deux dixièmes, tout juste devant Verstappen.

La fin de séance a été calme, les pilotes se concentrant sur des relais plus longs avec la pluie arrivant sur le circuit hongrois. Esteban Ocon termine dixième entre les deux McLaren, et l'ingénieur du Français se félicitait en fin de séance d'un rythme "meilleur que prévu" lors des longs relais effectués durant ces EL1, augurant d'un week-end positif pour le constructeur français, qui a placé Ricciardo au cinquième rang.