EL1 - Leclerc devance Verstappen de peu

La Formule 1 est de retour sur le Circuit Paul Ricard pour l'édition 2022 du Grand Prix de France, où les écuries ont apporté de nombreuses évolutions malgré les restrictions que représentent le plafond budgétaire et le handicap aéro.

Chez Ferrari, Carlos Sainz a fait savoir qu'il était possible qu'il soit équipé d'un nouveau moteur après que celui utilisé en Autriche est parti en flammes. En attendant, il en utilise un ancien pour ces essais libres, la puissance ayant une moindre importance dans cet exercice non compétitif, mais a déjà une nouvelle unité de contrôle électronique, pour une pénalité de dix places sur la grille de départ.

Avec plus de 30°C de température ambiante dans le Var, ce week-end représente également un défi quant à prendre soin de la mécanique. "Nous utiliserons un niveau de refroidissement moyen-haut sur la carrosserie, en utilisant les ouïes de refroidissement, et nous travaillerons sur les écopes de freins pour maximiser le refroidissement des jantes dans le but d'éloigner la chaleur des pneus", détaille Diego Tondi, directeur du développement aéro chez Ferrari. "Compte tenu des caractéristiques de la piste, nous l'aurions de toute manière fait pour contribuer autant que possible à la bonne gestion des pneus, mais les conditions chaudes rendront cette tâche encore plus exigeante."

Comme le veut la réglementation, Lewis Hamilton a cédé son baquet au rookie Nyck de Vries, tandis qu'Alfa Romeo a décidé de faire rouler le vétéran Robert Kubica à la place de Valtteri Bottas dans cette séance. Séance qui a mal commencé pour Pierre Gasly, avec un problème moteur qui a toutefois été rapidement résolu.

Au bout de la première demi-heure, c'est Max Verstappen qui était en tête avec un modeste 1'34"991, plus d'une demi-seconde devant un Sergio Pérez parti en tête-à-queue dans l'enchaînement des virages 3-4.

Les chronos ont été améliorés d'une seconde par la suite : Charles Leclerc, qui se plaignait en début de séance d'un turbo "un peu irrégulier", a finalement signé le meilleur temps en 1'33"930, tout de même à cinq secondes et demie du record du circuit. Verstappen est à moins d'un dixième de son rival pour le titre, tandis que Carlos Sainz, en 1'34"2, est le seul autre pilote à moins de neuf dixièmes du leader.

Pierre Gasly a signé un cinquième chrono prometteur avec les évolutions d'AlphaTauri, alors que parmi les pilotes ayant fait une apparition spéciale en Essais Libres 1, Nyck de Vries est neuvième à une demi-seconde de la Flèche d'Argent de George Russell, tandis que Robert Kubica a obtenu le 19e temps, à sept dixièmes de Zhou Guanyu.

Grand Prix de France - Essais Libres 1