EL1 - Leclerc donne le ton à domicile

C'est un duel Ferrari/Red Bull qui se dessine à l'issue des premiers essais du Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc en ayant signé le meilleur temps lors d'une séance studieuse.

C'est en pneus durs que l'ensemble du plateau a lancé la séance, à l'exception des Ferrari en mediums et de Valtteri Bottas et Nicholas Latifi, qui n'ont fait qu'un tour à eux deux en début de séance. Logiquement, ce sont les bolides rouges qui ont donné le ton avec Carlos Sainz en 1'15"882 et Charles Leclerc un millième de seconde derrière, le local de l'étape améliorant ensuite en 1'15"714, mais Max Verstappen était plus véloce en gommes dures : 1'15"327.

Après une interruption au drapeau rouge provoquée par la panne MGU-K subie par Mick Schumacher à l'entrée des stands, ce sont les McLaren qui ont pris les devants en mediums, Lando Norris signant un 1'15"056, suivi par Daniel Ricciardo en 1'15"241. Pierre Gasly et George Russell se sont ensuite intercalés entre les monoplaces orange... mais c'était avant que Verestappen ne mette tout le monde d'accord en 1'14"712. Sainz était bien parti pour faire mieux mais a trouvé du trafic sur son chemin dans le troisième partiel ; Leclerc s'est rapproché à 34 millièmes de la Red Bull.

Le Monégasque a finalement riposté en 1'14"531, suivi par Sainz en 1'14"601. Sergio Pérez a séparé les Ferrari grâce à un temps de 1'14"570, tandis que Verstappen a conservé sa quatrième place. McLaren a connu une séance prometteuse avec ses deux monoplaces dans le top 8, où l'on retrouvait également Gasly et Russell. Lewis Hamilton, lui, s'est plaint de marsouinage de sa Mercedes W13 à plusieurs reprises, lançant : "Ça me rend fou, putain".

Seules les Aston Martin et les Williams ont chaussé les pneus tendres, sans grand succès, alors que Valtteri Bottas a quant à lui passé toute cette séance au garage en raison d'un problème technique.

Aucun accident n'a été à déplorer lors de ces Essais Libres 1, même si l'on a aperçu Leclerc, Verstappen, Magnussen et Pérez dans l'échappatoire de Sainte-Dévote avec plusieurs gros blocages de roue. Alexander Albon, quant à lui, s'est fait une grosse frayeur à la chicane, maîtrisant un travers au freinage sur la bosse.

Grand Prix de Monaco - Essais Libres 1