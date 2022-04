EL1 - Leclerc en tête malgré trois tête-à-queue

C'est sur une piste initialement trempée qu'a eu lieu cette première et unique séance d'essais libres avant les qualifications du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Les précipitations étaient telles que les essais libres de Formule 2 ont été reportés, après une séance marquée par de nombreuses excursions dans les graviers en F3.

Lire aussi : Verstappen appelle la F1 à revoir son format de week-end

Les conditions étaient précaires, et les pilotes n'avaient donc pas beaucoup de temps pour prendre leurs marques. En conséquence, les sorties de piste ont été nombreuses en début de séance : Nicholas Latifi a commis une erreur à Tosa ("La voiture est passée en anticalage. C'est étrange", a lancé le pilote Williams à la radio), Charles Leclerc est parti en tête-à-queue à Acque Minerali et dans la Variante Alta – chicane qui a été coupée par Alexander Albon et Carlos Sainz, tandis que Lando Norris et Esteban Ocon ont été pris en défaut à Rivazza. À noter, d'ailleurs, que Sainz et Ocon disposent d'une unité de puissance neuve, par précaution, et bien évidemment sans dépasser leur quota à ce stade précoce de la saison.

En matière de performance, sans surprise, les chronos ont rapidement dégringolé. Max Verstappen est le premier pilote à avoir tourné en moins de 1'40 ; à la mi-séance, c'est Sergio Pérez qui menait la danse en 1'35"476 devant Leclerc (1'35"629), Sainz (1'35"753) et Sebastian Vettel, auteur d'un 1'36"131 en pneus intermédiaires.

Les gommes à bandes vertes allaient être privilégiées à mesure que la quantité d'eau sur la piste diminuait, et les temps au tour ont logiquement chuté également. Leclerc est le premier et seul pilote à être descendu sous les 90 secondes, avec un chrono de 1'29"402, ce malgré un troisième tête-à-queue, cette fois à la sortie de Tamburello, avant qu'il ne court-circuite la Variante Alta à son tour, comme Vettel par la suite.

Le virage de Rivazza a fait deux nouvelles victimes en Lance Stroll et Kevin Magnussen, alors que le drapeau rouge a été agité à cinq minutes de la fin de la séance lorsque Lando Norris s'est retrouvé en tête-à-queue dans le bac à gravier d'Acque Minerali, bien que le pilote McLaren soit finalement parvenu à s'en extirper seul.

La séance a ainsi pu être relancée pour les trois dernières minutes, sans que cela ne modifie énormément cette hiérarchie difficile à lire et probablement peu représentative. Valtteri Bottas est toutefois sorti de la piste encore plus loin à Acque Minerali, avec un 360°.

C'est donc un doublé Ferrari avec Charles Leclerc et Carlos Sainz devant la Red Bull de Max Verstappen et les Haas de Kevin Magnussen et Mick Schumacher, tandis que le top 10 est complété par Sergio Pérez, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda et George Russell. Son coéquipier Lewis Hamilton, seul pilote à avoir réalisé son meilleur temps en pneus pluie et non intermédiaires, n'est que 18e à sept secondes de la référence et s'est plaint d'un manque d'adhérence.

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Essais Libres 1