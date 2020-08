EL1 - Mercedes dans sa propre ligue

Entre la prolongation contractuelle de Valtteri Bottas pour au moins une saison chez Mercedes, le verdict rendu par les commissaires techniques de la FIA sur la réclamation de Renault condamnant la légalité des écopes de freins de la Racing Point ou encore, toujours au sein de la même équipe, la confirmation du second remplacement de Sergio Pérez (positif au test COVID) par Nico Hülkenberg, les sujets de discussion ne manquent pas !

C'est évidemment une nouvelle fois sans spectateurs que se produit la F1 à Silverstone ce week-end. Rappelons qu'en dépit du fait qu'ils reviennent sur le même tracé à quelques jours d'intervalle, les pilotes n'ont pas la partie facile pour autant au niveau de leur préparation. Il leur faut en effet prendre en compte le fait que les gommes Pirelli sont un niveau plus tendre ce week-end, amenant ainsi les équipes à d'ores et déjà devoir envisager une course à deux arrêts. Les préparatifs du Grand Prix se font donc avec ce facteur crucial à l'esprit.

Lire aussi : Affaire Racing Point : les conclusions complètes des commissaires

À noter que ce week-end, Lewis Hamilton, vainqueur de la dernière étape en date, est en mesure de faire tomber plusieurs records. Le Britannique peut tout d'abord signer le plus grand nombre de records sur un même circuit ici à Silverstone, mais également égaler le record de podiums de Michael Schumacher ou encore établir le record de poles signées sur le tracé de Silverstone.

Après 45 premières minutes de séance studieuses mais n'apportant pas d'enseignement particulier, certains commencent à pousser les gommes tendres en seconde partie de séance, par 25°C. C'est ainsi que Bottas et Hamilton se placent en tête du classement, séparés de seulement 0''138, et laissant Leclerc, troisième, à 1''378 ! Resté dans son garage pendant tout ce temps, Max Verstappen doit encore prendre la piste pour établir un chrono.

Il faut attendre la dernière partie de la séance pour voir enfin Verstappen, Hülkenberg et Leclerc améliorer leur propre marque et ainsi se placer dans la même seconde que les deux Mercedes. Après un week-end réellement compliqué dans son intégralité la semaine dernière, Sebastian Vettel espère cette fois-ci simplement des événements plus fluides. L'Allemand mène une séance discrète, le voyant conclure à la septième place du classement.

Grand Prix du 70e Anniversaire - Essais Libres 1