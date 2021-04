EL1 - Mercedes en tête, multitude d'incidents à Imola

La Formule 1 est de retour à Imola pour une deuxième année consécutive, sur cette version de la piste plus rapide avec la suppression de la chicane présente jusque dans les années 2000, et avec des séances d'essais libres du vendredi réduites à une heure au lieu d'une heure et demie cette saison, les concurrents n'ont pas tardé à prendre la piste.

Les premiers tours de roue, on ne les a pas vus, la Formule 1 ayant connu des problèmes techniques majeurs qui ont empêché la transmission de certaines images et données. Il n'empêche que Nikita Mazepin est parti en tête-à-queue au dernier virage dès son deuxième tour du jour, parvenant néanmoins à s'extirper du bac à gravier, et ce n'était que le premier incident d'une longue série.

Yuki Tsunoda a également perdu le contrôle et s'est retrouvé dans les graviers, le rookie continuant de tester les limites après avoir beaucoup roulé sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari en essais privés au volant d'une ancienne Toro Rosso, puisque la Scuderia AlphaTauri est basée à une quinzaine de kilomètres de ce circuit. C'est ensuite Max Verstappen qui s'est fait remarquer en coupant la chicane Villeneuve par les graviers, tandis que Lewis Hamilton a fait une excursion dans l'herbe quelques instants plus tard.

Le drapeau rouge a été agité pendant dix minutes lorsqu'Esteban Ocon et Sergio Pérez se sont accrochés, là aussi à la chicane Villeneuve. Ocon était dans un tour lent et Pérez dans une tentative chronométrée. L'Alpine a été endommagée à l'avant droit, la Red Bull à l'arrière gauche. On n'a toutefois vu aucune image de cet incident entre ces deux anciens coéquipiers, qui avaient déjà un passif chez Force India. Tous deux sont convoqués par les commissaires.

Un beau dérapage dans Rivazza a vu Nicholas Latifi faire le tour du bac à gravier à l'extérieur du virage, sans dégâts manifestes. Mazepin a mis un terme à la séance par drapeau rouge en mettant deux roues au-delà du vibreur à la sortie de ce même enchaînement, ce qui lui a valu de perdre le contrôle et de percuter le mur.

Malgré tout, tous les pilotes ont parcouru au moins dix tours lors de cette heure de tests. Les chronos ne se sont logiquement pas approchés du record du circuit établi par Valtteri Bottas en 2020 (1'13"609), les monoplaces actuelles étant plus lentes, mais les chronos sont tombés sous les 1'17 dans la dizaine de minutes qui ont séparé les deux interruptions de la séance.

C'est ce même Bottas qui est ainsi le plus rapide en 1'16"564, quatre centièmes de seconde devant son coéquipier Hamilton, six centièmes devant Verstappen. Charles Leclerc, Pierre Gasly et Carlos Sainz complètent un top 6 qui se tient en trois dixièmes à peine, au terme d'une séance plutôt prometteuse pour la Scuderia Ferrari.

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Essais Libres 1