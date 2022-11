EL1 - Pérez devance Leclerc et Verstappen d'une courte tête

Le vendredi sera peut-être le seul jour sec du week-end du Grand Prix de São Paulo. Alors que les prévisions annoncent de la pluie pour le sprint et la course, c'était seulement un ciel chargé qui accueillait les pilotes au coup d'envoi des Essais Libres 1. Puisque le format sprint est appliqué ce week-end, les équipes ont dû uniquement se fier aux données de cette séance avant la mise en place du régime de Parc Fermé.

En toute logique, le circuit d'Interlagos s'est rempli dès les premiers instants des EL1. Les pneus durs et mediums étaient de sortie. En dépit d'une excursion dans la zone de dégagement du virage 4, Max Verstappen a pris le meilleur temps provisoire (1'14"104 en pneus durs). Avec ses enveloppes mediums, Valtteri Bottas a signé le même chrono, au millième de seconde près, avant d'améliorer en 1'13"807.

Le meilleur temps du Finlandais n'a pas tenu longtemps puisque Verstappen, qui s'est plaint de la tenue de route avec les pneus à bandes blanches, a signé un 1'13"646 suivi d'un 1'13"575. Derrière les deux hommes, l'on trouvait Sergio Pérez (pneus durs) et Lewis Hamilton (pneus mediums) à quatre dixièmes, et les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc à une demi-seconde, en durs.

Pénalisé de cinq places sur la grille de départ de la course de dimanche pour avoir changé de moteur, Sainz s'est également fait une frayeur dans les premières minutes en mordant l'herbe à la sortie du "S de Senna" afin d'éviter la McLaren de Lando Norris, au ralenti.

Les pneus tendres ont fait leur apparition peu avant le cap de la mi-séance. Pérez a été le premier à frapper, avec une amélioration du temps de Verstappen de plus d'une seconde et demie (1'11"853). Le Néerlandais, qui s'est ensuite emparé du record dans le premier secteur mais s'est encore plaint du manque d'adhérence de la RB18, a dû s'incliner pour huit millièmes.

Contrairement aux Red Bull, les pilotes Ferrari sont passés des durs aux mediums. En toute logique, ils ont été moins rapides, toutefois l'écart entre les machines rouges et les bleu marine était plutôt faible, Sainz ayant deux dixièmes et demi de retard sur Pérez et Leclerc cinq. Bottas (tendres), Alonso (mediums), Albon (tendres), Gasly (mediums), Zhou (tendres) et Magnussen (mediums) complétaient alors le top 10, les Mercedes étant aux abonnés absents.

Il a fallu attendre les dix dernières minutes pour que tous les pilotes Ferrari et Mercedes goûtent aux tendres. Avec ces enveloppes à bandes rouges, Leclerc a échoué à quatre millièmes de Pérez. Sainz accusait quant à lui moins de deux dixièmes de retard. Hamilton est remonté au cinquième rang (à un millième de Sainz) malgré un blocage de roue quelques minutes auparavant, Russell ayant pris le sixième temps.

Le "meilleur des autres" s'appelait Sebastian Vettel, le pilote Aston Martin n'avait que trois dixièmes de retard sur Pérez. Mick Schumacher le suivait, à quatre dixièmes, Bottas et Gasly fermaient la marche au sein du top 10. Alonso (11e), Ocon (13e), Norris (15e) et Ricciardo (20e) n'ont pas utilisé de pneus tendres lors de cette séance. À noter que les 20 pilotes se sont tenus en 1"5 seulement.

Grand Prix de São Paulo - Essais Libres 1