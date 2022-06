EL1 - Sergio Pérez s'empare du meilleur temps

Comme c'est le cas depuis le début de la saison, Red Bull et Ferrari se sont disputés le meilleur temps en Azerbaïdjan. Pour l'heure, c'est l'équipe au taureau rouge qui a l'avantage puisque Sergio Pérez a signé le meilleur temps.

La grande majorité de la grille a chaussé les pneus mediums pour boucler les premiers tours du week-end. Seuls les pilotes Ferrari et Aston Martin ont fait exception, avec des gommes dures pour les rouges et des tendres pour les verts.

Avant le déploiement du Virtual Safety Car, conséquence de la panne moteur de Mick Schumacher l'ayant forcé à s'immobiliser en piste, Max Verstappen occupait la première place avec un chrono de 1'48"574. Le Champion du monde en titre s'est ensuite chargé d'abaisser la meilleure marque à 1'46"932 une fois le drapeau vert agité.

Avec ses pneus durs, Charles Leclerc a pu s'approcher de son rival pour le titre, échouant à le détrôner pour 67 millièmes de seconde, mais quelques instants plus tard, nouvelle neutralisation en raison de l'arrêt de Nicholas Latifi, la Williams du Canadien étant "morte soudainement".

Verstappen a ensuite amélioré en 1'46"477 avant de rentrer au stand, à quelques minutes de la mi-séance, avec la présence remarquée des deux pilotes AlphaTauri dans le top 5, Pierre Gasly devançant Yuki Tsunoda.

Encore un problème de DRS pour Max Verstappen ?

Les pneus tendres étaient à l'honneur dans la seconde demi-heure de roulage, et Red Bull Racing a poursuivi sa marche en avant. D'abord, Verstappen a signé un 1'45"810, puis Pérez a pris le meilleur temps en 1'45"476. Les machines bleues ont eu l'avantage sur Ferrari dans les secteurs 1 et 3, principalement composés de lignes droites, mais il n'y avait pas de quoi sourire dans le garage Red Bull puisqu'à plusieurs reprises, la caméra embarquée de Verstappen montrait une oscillation particulièrement importante du DRS...

Alors que Mercedes semblait avoir trouvé une solution au marsouinage au Grand Prix d'Espagne, on a de nouveau vu les Flèches d'Argent rebondir en ligne droite. Étonnamment, Ferrari a également été touché par ce marsouinage, Carlos Sainz ayant indiqué à la radio que les sensations au volant n'étaient "pas agréables".

En dépit de son déficit de vitesse de pointe, Leclerc est revenu à moins de deux dixièmes de Pérez mais n'a pas eu le rythme pour rouler plus vite que le Mexicain, qui a donc achevé la séance en tête. Derrière les deux hommes, on retrouvait Verstappen, Sainz et Alonso. La première Mercedes, celle de Lewis Hamilton en sixième position, accusait plus d'une seconde de retard sur Pérez. Tsunoda, Russell, Gasly et Ocon complétaient le top 10.

En dépit de leur proximité, les murs de Bakou n'ont pas vraiment mordu lors de cette première séance. Lance Stroll a néanmoins légèrement abimé sa voiture en effleurant les barrières à la sortie du virage 15, au même endroit où le Canadien avait eu un accident en qualifications l'an passé. Verstappen y a également connu un tête-à-queue sans rien toucher en toute fin de séance.

Grand Prix d'Azerbaïdjan - Essais Libres 1