EL1 - Russell en tête pour ses débuts avec Mercedes

Si vous n'avez pas suivi l'actualité de la Formule 1 depuis une semaine, vous vous demandez sûrement quel cataclysme s'est abattu sur le paddock pour avoir trois changements de pilote en l'espace de quelques jours ! C'est bien simple : Romain Grosjean, blessé aux mains et à la cheville dans un terrifiant accident au Grand Prix de Bahreïn, est remplacé par le pilote de réserve Haas Pietro Fittipaldi à Sakhir. Chez Mercedes, Lewis Hamilton a été testé positif au COVID-19 ; c'est un protégé de la marque à l'étoile, le très grand George Russell, qui se glisse (non sans mal) dans le baquet de la W11, Jack Aitken s'emparant logiquement de son volant chez Williams.

Pour ces trois jeunes pilotes, il était crucial de tirer le meilleur de cette première séance d'essais libres, mais pas seulement pour eux, puisque chacun a pu découvrir la piste extérieure du Circuit International de Bahreïn. Pour autant, Russell a attendu un quart d'heure pour sortir des stands, tout comme les Ferrari et les Red Bull.

Pendant ce temps, Carlos Sainz établissait rapidement une première référence représentative en 56"631 avec les pneus durs, ensuite battu par Daniel Ricciardo en 55"845 puis Valtteri Bottas en 55"154, tous deux en tendres. À la mi-séance, Max Verstappen était à deux dixièmes du Finlandais, Alexander Albon à trois dixièmes et demi, Russell à neuf dixièmes.

Le jeune Anglais n'a toutefois pas tardé à prendre ses marques en signant un 55"030 dès le début de son deuxième relais, et Bottas n'est pas parvenu à riposter immédiatement. Verstappen a toutefois fait encore mieux en 54"848, ensuite battu par Albon en 54"811, alors que Bottas atteignait un temps de 54"868. Russell a toutefois mis tout le monde d'accord en 54"546 ; le week-end du remplaçant de Hamilton commence de la meilleure des manières.

Les deux Red Bull sont à environ deux dixièmes de la référence, alors que Bottas est relégué à trois dixièmes de son inexpérimenté coéquipier. "Je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrête pas de bloquer l'avant gauche au premier virage", s'est-il plaint lors de son long relais en fin de séance. Suivaient les AlphaTauri, toutes deux avec une performance prometteuse dans le top 6, alors que les Renault et les Ferrari complétaient le top 10. Les McLaren, en revanche, ont souffert (13e et 16e), prenant en sandwich des Alfa Romeo qui semblent avoir un bon potentiel sur cette piste. Les Williams sont en fond de classement, mais n'ont pas fait leur meilleur chrono en tendres.

Les principaux incidents de la séance ont été les tête-à-queue d'Albon et d'Aitken au virage 2, tous deux s'en sortant avec des pneus passablement endommagés. Charles Leclerc, pour sa part, a perdu le contrôle à la sortie du virage 4 et a traversé le bac à gravier. Sainz a vu sa carrosserie endommagée par le passage sur les vibreurs, tandis que Pierre Gasly a dû composer avec un rétroviseur droit soudain tordu, qui l'a contraint à rentrer au stand. Enfin, Fittipaldi a anéanti un train de pneus tendres avec un énorme blocage de roue au virage 4.

Ces petites erreurs n'ont pas aidé les jeunes loups à engranger un précieux kilométrage. Impeccable, Russell a effectué deux relais de 19 et 30 tours en pneus tendres pour un total de 49 boucles parcourues – personne n'a fait plus. Aitken a fait 20 tours en tendres et 13 en durs, alors que Fittipaldi en a fait 18 en durs puis six en tendres avant de voir sa séance abrégée par son gros blocage de roue, l'équipe souhaitant économiser des pneus pour la suite du week-end.

Grand Prix de Sakhir - Essais Libres 1