EL1 - Russell leader devant Drugovich

C'est une séance d'essais libres très particulière qui a lancé ce Grand Prix d'Abu Dhabi. En effet, pas moins de dix rookies étaient en piste, les écuries veillant à respecter la réglementation sur le roulage des jeunes pilotes. Les profils étaient variés, d'un Zak O'Sullivan et un Oliver Bearman tout juste sortis de l'adolescence chez Williams et Haas au Champion du monde en titre de Formule E, Jake Dennis, du côté de Red Bull.

Forcément, le début de séance a été à l'avantage des pilotes expérimentés. À l'approche de la mi-séance, George Russell était le seul à avoir tourné en moins de 1'27, avec un chrono de 1'26"963 amélioré en 1'26"313, avec les pneus mediums. Personne n'était à moins de neuf dixièmes du pilote Mercedes, suivi par Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Oscar Piastri, Valtteri Bottas et Carlos Sainz (ce dernier en tendres).

Pato O'Ward (McLaren) était alors le meilleur rookie en 1'27"841, devançant de peu Felipe Drugovich (Aston Martin), Frederik Vesti (Mercedes) et Robert Shwartzman (Ferrari, en tendres).

Les gommes à bandes rouges ont ensuite été adoptées par l'ensemble du plateau. Russell s'est maintenu aux avant-postes en 1'26"072, mais c'est bien un débutant, Drugovich, qui s'est hissé au deuxième rang avec trois dixièmes de déficit. Suivaient Ricciardo, Bottas, Stroll, Piastri, Sainz et Shwarztman, avec une hiérarchie difficilement lisible. Le top 13 se tenait en huit dixièmes ; on y retrouvait deux autres rookies en Vesti et Jack Doohan.

Doohan s'est d'ailleurs fait une belle frayeur lorsqu'il a trouvé Logan Sargeant sur la trajectoire entre l'avant-dernier et le dernier virage. L'Américain a tenté de s'écarter au dernier moment, ne faisant qu'aggraver la situation. "J'ai failli avoir le plus gros accident de ma vie !", s'est exclamé le pilote de réserve Alpine. Piastri, lui, s'est plaint d'avoir été gêné par Sainz dans l'enchaînement rapide des virages 10-11-12, alors qu'en toute fin de séance, Isack Hadjar a trouvé Stroll sur son chemin dans un freinage.

Hadjar s'est classé 17e, juste derrière son équipier d'un jour Jake Dennis, lors d'une séance où les Red Bull sont restées discrètes. Quant à Théo Pourchaire, il est 14e à six dixièmes de Bottas.

Grand Prix d'Abu Dhabi - Essais Libres 1