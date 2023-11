EL1 - Sainz et Ferrari brillent, Red Bull et McLaren se cachent

Le format sprint est appliqué ce week-end, il n'y a donc eu qu'une seule séance d'essais libres au Grand Prix de São Paulo pour parfaire les réglages avant le coup d'envoi des qualifications, marquant l'application du régime de Parc Fermé.

Sans surprise, le circuit d'Interlagos s'est rapidement rempli une fois le feu des stands passé au vert. Le pneu dur était le plus populaire pour ces premiers kilomètres, tous les pilotes en piste ayant chaussé des gommes à bandes blanches. Max Verstappen, premier homme à enregistrer un tour chronométré, a alors pris le meilleur temps provisoire en 1'13"950, puis l'a amélioré en 1'13"138.

Si le Néerlandais semblait être le plus à l'aise sur la piste, puisque son plus proche poursuivant, Sergio Pérez, comptait quatre dixièmes de retard, il n'était pas le mieux installé : le triple Champion du monde s'est en effet plaint de son siège, mais pas de quoi interrompre son relais. À noter qu'Oscar Piastri était quant à lui contrarié par un miroir droit endommagé et Logan Sargeant par sa visière.

Au bout de dix minutes de roulage, Verstappen voyait son avance réduite à 25 millièmes après un nouvel effort de son coéquipier. Lewis Hamilton prenait la troisième place, en ayant lâché environ trois dixièmes aux Red Bull dans le dernier secteur. Proche de son coéquipier, en quatrième position du classement provisoire, George Russell est ensuite remonté troisième en s'étant rapproché à 66 millièmes de Verstappen.

Alors que le relais de Fernando Alonso venait de s'interrompre en raison d'une crevaison à l'arrière, Yuki Tsunoda passait des durs aux pneus mediums, prenant dans la foulée le meilleur temps en 1'12"802. Russell a fait de même, avec un temps de 1'11"865 sur la ligne et le record dans les trois secteurs. Toujours en durs, Alonso (+0"750) et Verstappen (+0"928) suivaient.

À 25 minutes du drapeau à damier, les pneus durs continuaient à être utilisés par la majorité des pilotes, Haas se démarquant en montant des enveloppes tendres sur les voitures de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg. L'Allemand a par ailleurs été impliqué dans un étrange incident au virage 12, qui précède l'ultime pleine charge : au ralenti sur la droite et prêt à braquer, le pilote Haas a vu Lando Norris le doubler à une allure plus soutenue et élargir sa trajectoire vers la droite. Les deux hommes sont allés au contact, sans endommager les voitures toutefois.

Il a fallu attendre la fin de séance pour voir des choix pneumatiques plus variés. De manière assez étrange, les deux pilotes McLaren ne sont pas allés au bout de leur tentative chronométrée alors qu'ils étaient largement en avance sur leur meilleur temps personnel. Piastri était en tendres et Norris en mediums.

Très discrets jusqu'alors, les pilotes Ferrari ont lâché les chevaux dans les derniers instants : Carlos Sainz a détrôné Russell à l'aide des pneus tendres, avec un temps de 1'11"732, et Charles Leclerc a pris la deuxième place. En revanche, Red Bull a fait le choix de disputer toute la séance avec des pneus durs, Verstappen et Pérez n'ont donc cessé de chuter au classement.

Puisque de nombreux acteurs ont souhaité cacher leur jeu, notamment Red Bull et McLaren, le classement de cette séance est assez chamboulé. Sainz, Leclerc et Russell constituaient le top 3 mais ils devançaient Nico Hülkenberg, Alexander Albon et Lance Stroll. Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Logan Sargeant et Kevin Magnussen ont complété le top 10. Hamilton n'était que 12e, Verstappen 16e, Pérez 18e, Norris 19e et Piastri bon dernier.

Grand Prix de São Paulo - Essais Libres 1