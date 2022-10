EL1 - Sainz prend le meilleur temps dans une séance agitée

C'est soulagé de 7 millions de dollars et de quelques heures de tests en soufflerie et en CFD que Red Bull aborde son Grand Prix de Mexico. L'équipe autrichienne a finalement signé l'Accord d'acceptation d'infraction proposé par la FIA après avoir enfreint le Règlement Financier en 2021. Mais puisque la sanction sportive ne concerne que la saison 2023, il y a fort à parier que Red Bull sera de nouveau l'écurie à battre ce week-end.

Pour la première séance d'essais libres sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, quelques rookies ont pris la place des titulaires : Pietro Fittipaldi a remplacé Kevin Magnussen chez Haas, Jack Doohan a pris part à sa première séance officielle en Grand Prix chez Alpine, Esteban Ocon restant au garage, et Logan Sargeant était de retour dans la Williams à la place d'Alexander Albon, tout comme Liam Lawson chez AlphaTauri, à la place de Yuki Tsunoda. À noter que Nyck de Vries, qui pilotera pour l'écurie italienne financée par Red Bull l'an prochain, était au volant de la Mercedes de George Russell.

Tout le monde était en pneus durs au coup d'envoi de la séance, ce qui est assez inhabituel. Les pilotes Red Bull ont immédiatement pris le commandement, Sergio Pérez ayant tourné en 1'22"702 avant d'être battu par son coéquipier Max Verstappen, auteur d'un chrono de 1'22"291. Au même moment, Charles Leclerc était victime d'une crevaison. Le pilote Ferrari a pu regagner les stands par ses propres moyens.

Dernier homme sans temps au classement, Leclerc s'est chargé de boucler un tour chronométré peu avant la mi-séance, avec les pneus tendres. Assez logiquement, le Monégasque a pris les commandes (1'21"546), avant d'améliorer sa marque, en 1'20"753. Verstappen était en avance sur son rival après le premier secteur dans son premier tour avec les pneus tendres, toutefois le double Champion du monde s'est fait surprendre dans les esses du deuxième secteur en partant en tête-à-queue au bout d'une série de travers.

Les débats ont été interrompus avec la présentation du drapeau rouge à 20 minutes de la fin, conséquence de l'arrêt inopiné de Fittipaldi dans le virage 2, sur demande son équipe. Il faut dire que le circuit mexicain n'a pas été tendre envers les pilotes, certains ont été victimes de problèmes de freins – ce fut le cas de Lawson et Daniel Ricciardo notamment –, d'autres de problèmes mécaniques – comme Doohan et Zhou Guanyu, immobilisé à la sortie de la voie des stands. Pérez, le héros local, a quant à lui passé quelques minutes au garage pour permettre à ses mécaniciens de réparer une RB18 endommagée.

La séance a été relancée quelques minutes plus tard, les pilotes en profitant pour entamer des simulations de relais de course avec les tendres. Mais celles-ci ont été écourtées par un autre drapeau rouge, provoqué par la panne de Liam Lawson dans le stade. La séance n'a pas été relancée.

Au final, Carlos Sainz a battu Leclerc, pour 46 millièmes seulement (1'20"707). Pérez et Verstappen, qui ont fait le même temps, étaient à un dixième. Lewis Hamilton a pris la cinquième place, à un dixième lui aussi, devant Fernando Alonso. Valtteri Bottas, Lando Norris, Pierre Gasly et Sebastian Vettel ont complété le top 10.

Chez les rookies, qui n'ont pas chaussé les tendres, Lawson a été le plus rapide malgré son problème technique. Le Néo-Zélandais a pris le 16e temps et a tourné à trois secondes de Sainz. Suivaient Sargeant (17e à 3"5), De Vries (18e à 3"8), Doohan (19e à 3"9) et Fittipaldi (20e à 6").

