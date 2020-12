EL1 - Verstappen juste devant Bottas, Hamilton reprend en douceur

Le soleil accueille les monoplaces pour la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, avec 25°C dans l'air et 39°C sur la piste. Outre les retours respectifs chez Mercedes et Williams de Lewis Hamilton et George Russell et le maintien de Pietro Fittipaldi en remplacement de Romain Grosjean chez Haas, cette séance est l'occasion d'offrir du roulage à Mick Schumacher, champion F2, au sein de l'écurie américaine et à Robert Kubica chez Alfa Romeo.

Les premiers temps tombent dès les premières minutes, avec la première place pour Valtteri Bottas en 1'40 puis en 1'39"3, et du travail de récolte de données chez les écuries, particulièrement chez Ferrari où la voiture de Sebastian Vettel est bardée de grilles de capteurs à l'arrière. Hamilton connaît dans les premières minutes un problème de freins, qui continuent de fonctionner même sans appuyer sur la pédale. Il doit passer par le garage pour une inspection.

Lire aussi : Pérez et Magnussen seront pénalisés sur la grille à Abu Dhabi

Après un peu plus d'une vingtaine de minutes de roulage, Daniel Ricciardo subit un problème de pression d'essence et doit immobiliser sa Renault dans la troisième ligne droite du circuit. Dans le même temps, Daniil Kvyat connaît à son tour un souci technique mais qui semble rapidement réglé. La voiture de sécurité virtuelle est déployée pour permettre de mettre la R.S.20 en sécurité derrière les rails.

Une fois le drapeau vert à nouveau brandi, Bottas en profite pour signer un 1'37"4 en gommes tendres. Il faut attendre la mi-séance pour voir Hamilton reprendre la piste après l'intervention de ses mécaniciens, en durs. Alors qu'il croise son équipier en piste, les deux hommes se font un petit signe de la main pour se saluer.

Peu avant le dernier tiers de séance, Max Verstappen prend la tête de la feuille des temps en 1'39"3, 0"034 devant Bottas, avec les pneus tendres également. Alex Albon, sur la même monte, commet un tête-à-queue dans la chicane au virage 12, sans conséquence. Hamilton poursuit lui son travail de réacclimatation en se contentant longuement de relais en gommes dures. La fin de séance voit peu d'évolution significative dans la hiérarchie puisque principalement consacrée à des longs relais.

Abu Dhabi - Essais Libres 1