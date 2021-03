EL1 - Verstappen, Bottas et Norris pour le premier top 3 de 2021

La saison 2020 de F1 débute à Bahreïn, sous un chaud soleil de fin d'après-midi, avec 34°C dans l'air et 47°C sur la piste au moment où le feu passe au vert. La nouveauté, cette année, c'est que chacune des séances d'essais libres ne dure qu'une heure, contre 1h30 pour les EL1 et EL2 jusqu'à l'an passé. Le temps de piste est donc particulièrement précieux.

Et c'est à Fernando Alonso que revient l'honneur de sortir le premier en piste cette saison pour son retour en F1. Il signe d'ailleurs le tout premier temps chronométré de la saison, en 1'37"3 mais Esteban Ocon, après une légère frayeur en virage 4, réalise 1'36"2. Daniel Ricciardo ne tarde pas à prendre les commandes, en 1'34"2, avant que Lando Norris n'abaisse la marque en 1'33"3. Ces premiers temps sont signés en pneus durs (blancs).

Sergio Pérez puis Sir Lewis Hamilton sont les premiers à chausser les pneus tendres (rouges), et le Britannique, en dépit d'un fort sous-virage dans le dernier secteur, prend la tête en 1'32"8. Nicholas Latifi se plaint de son côté de ressentir une poussée lors des phases de freinage, comme si l'accélérateur restait légèrement enclenché. Alors que Valtteri Bottas vient de dépasser son équipier d'un dixième, Max Verstappen se hisse en première place, en 1'32"5 (pneus tendres). Pérez s'intercale entre les deux Mercedes, à 0"175 de son équipier.

Après 15 minutes de roulage, Hamilton signe 1'32"2, toujours sur son train de pneus tendres. Le vent est quasiment nul sur le tracé de Sakhir à ce moment de la séance. Verstappen revient à 0"239 du septuple Champion du monde. Derrière le top 4 qui se tient en une demi-seconde, on retrouve Charles Leclerc à six dixièmes et Pierre Gasly à une seconde, tous deux en gommes rouges également.

Le top 6 n'évolue pas au moment où la mi-séance est atteinte. Les Aston Martin, qui ont principalement roulé en pneus tendres, n'ont pas particulièrement semblé à leur aise et sont discrètes. En pneus tendres neufs, Norris signe 1'31"8 et se positionne au premier rang à 25 minutes du drapeau à damier. Sur les mêmes gommes, Ricciardo inscrit un chrono à 0"537 de son équipier et surtout Leclerc échoue à 0"096 de la McLaren #4. Gasly prend la troisième position provisoire, à 0'298.

Dans les dix dernières minutes, les pneus tendres neufs sont de sortie et les chronomètres s'agitent : Bottas prend la tête en 1'31"6, Hamilton réalise 1'31"9 avec encore un dernier secteur à parfaire, et Pérez 1'32"0. Il faut attendre quelques instants supplémentaires pour voir Verstappen se lancer à son tour, bénéficiant d'une belle aspiration dans la ligne droite de départ/arrivée. Le Néerlandais signe la référence en 1'31"3 ; celle-ci ne sera pas mise en danger par la suite.

GP Bahreïn - Essais Libres 1