EL1 - Verstappen devance les Ferrari à Bakou

Max Verstappen continue sur sa belle lancée du Grand Prix de Monaco, ce week-end à Bakou, dans un paddock où règnent les polémiques sur la flexibilité des ailerons arrière.

L'ensemble des concurrents a été assidu en piste lors de ces Essais Libres 1, et les pilotes Ferrari n'ont pas perdu de temps en étant les premiers à tourner en 1'45, rapidement battus par la Mercedes de Lewis Hamilton en 1'45"112. Les chronos n'ont alors eu de cesse de chuter avec les tours rapides en pneus tendres : Hamilton a nettement amélioré en 1'43"893, avant que ne s'emparent successivement de la première place Daniel Ricciardo en 1'43"732, Carlos Sainz en 1'43"521 et Charles Leclerc en 1'43"227.

Max Verstappen n'a pas manqué de se plaindre d'être gêné par la Haas de Nikita Mazepin dans un tour rapide. "Incroyable ! Il reste devant, alors même que je zigzague [pour me faire voir] !" s'est-il exclamé. Le pilote Red Bull est néanmoins parvenu à signer un 1'43"184 dans sa tentative suivante, soit le meilleur temps devant les Ferrari et son coéquipier Sergio Pérez. Les pilotes Mercedes ne sont que septième et dixième, devancés par Daniel Ricciardo et Pierre Gasly, et prenant en sandwich Lando Norris et Fernando Alonso. Les Alfa Romeo ont par ailleurs réalisé une performance intéressante en se plaçant aux 11e et 12e rangs.

La séance a été marquée par le contact avec le mur de Yuki Tsunoda au virage 4. Le pilote AlphaTauri n'a pas semblé subir de dégâts mais s'est retrouvé dans l'échappatoire et a mis plusieurs minutes à s'en sortir, peinant notamment à enclencher la marche arrière. Lando Norris, pour sa part, a un peu trop pris le vibreur intérieur au virage 16 et a perdu l'arrière alors qu'il était sur un bon chrono, se retrouvant en tête-à-queue sans dommages.

Quant à Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Carlos Sainz et Mick Schumacher, de gros blocages de roue les ont vus prendre l'échappatoire du virage 15. La séance s'est conclue par la perte de contrôle de Nikita Mazepin au virage 16 – le Russe a doucement percuté le mur – ainsi que par un tête-à-queue de Valtteri Bottas dans ce même virage 15.

Grand Prix d'Azerbaïdjan - Essais Libres 1