EL1 - Verstappen en tête devant Gasly

C'est une première pour la Formule 1, avec le Grand Prix du Qatar inaugural, dans les circonstances actuellement bien particulières du droit de révision exercé par Mercedes concernant l'incident ayant impliqué Max Verstappen et Lewis Hamilton dans la lutte pour la victoire au Grand Prix de São Paulo. Les commissaires se sont réunis avec les représentants des écuries ce jeudi soir, avant d'ajourner l'audience à ce vendredi matin. Cependant, cinq heures plus tard, nous n'avons toujours aucune nouvelle.

En piste, pour cette première séance d'essais libres, le temps était clément avec 28°C dans l'air et 41°C au sol. Le record du Circuit international de Losail, établi par Nico Hülkenberg en 1'35"741 en GP2 en 2009, n'a évidemment pas tenu longtemps. Les chronos ont rapidement chuté et Max Verstappen est le premier à être passé sous la barre des 85 secondes, avec un 1'24"998 en pneus durs, avant d'améliorer en 1'24"855.

À la mi-séance, après le premier relais de chaque pilote, Lando Norris occupait la deuxième place en mediums à près de quatre dixièmes de Verstappen, suivi par les Mercedes en durs de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Ce dernier, arborant sur son casque le drapeau arc-en-ciel inclusif en soutien aux minorités, avait d'ailleurs déploré "un énorme manque de puissance" à la radio. Pierre Gasly et Charles Leclerc, avec les gommes à bandes jaunes, étaient les seuls autres pilotes à moins d'une seconde de la réference avec l'Alpine d'Esteban Ocon, en tendres.

L'ensemble des concurrents ont adopté les pneus tendres pour la seconde moitié de séance, Yuki Tsunoda s'emparant du meilleur temps en 1'24"648 avant d'être battu par Bottas en 1'24"194. Verstappen, lui, a riposté avec un chrono de 1'23"723, quand Hamilton n'a pu faire mieux que 1'24"509. Le Britannique s'inquiétait d'un manque de vitesse de pointe, manque inexistant d'après son ingénieur. C'est finalement Gasly qui s'est emparé de la deuxième place, d'un souffle devant Bottas.

Sergio Pérez a pris la sixième place devant Charles Leclerc, Ocon et Lando Norris, non sans mal pour ce dernier, qui a subi un problème technique après une excursion sur un vibreur. Hamilton a peut-être connu un souci à la cause similaire sans forcément avoir la même conséquence ; Nikita Mazepin, lui, a vu sa séance s'interrompre prématurément, là aussi probablement après être passé sur un vibreur. Dans un autre domaine, Lance Stroll est rentré au stand en déplorant un problème de brake-by-wire, avant d'être informé d'un pépin hydraulique.

Les fautes de pilotage ont en tout cas été rares, même si Kimi Räikkönen a très brièvement visité un bac à gravier après avoir tenté de slalomer entre les panneaux indiquant la distance avec le prochain virage. Dans les derniers instants, Mick Schumacher a tout simplement tiré tout droit au virage 7, et la visite du bac a cette fois duré plus longtemps, le pilote Haas parvenant néanmoins à s'en extirper. Les 20 athlètes vont continuer de prendre leurs marques, cette fois de nuit, lors de la deuxième séance d'essais libres.

Grand Prix du Qatar - Essais Libres 1