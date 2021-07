EL1 - Verstappen d'une courte tête, Hamilton en embuscade

Un beau soleil et des températures estivales sont au rendez-vous pour le coup d'envoi du dernier week-end de Grand Prix avant la pause d'août. La crème solaire est obligatoire, car il fait 30°C dans l'air et plus de 50°C sur la piste ! Mais il est possible que la météo évolue au Hungaroring, la pluie étant annoncée pour samedi et dimanche...

Même si deux autres séances d'essais libres sont au programme, contrairement au précédent Grand Prix de Grande-Bretagne, le circuit hongrois est rapidement congestionné. Les regards se tournent vers Max Verstappen car le Néerlandais est équipé de la même unité de puissance ayant subi un violent choc contre les barrières à Silverstone. Et visiblement, tout va bien puisque le pilote s'empare de la première place provisoire (1'19"3) en pneus durs.

La gomme blanche est la plus populaire en début de séance, néanmoins certains pilotes ont décidé de chausser les pneus mediums. Carlos Sainz est l'un d'entre eux et il est le plus rapide (1'20"4, puis 1'19"7 quelques instants plus tard). Verstappen s'approche ensuite des 78 secondes au tour (1'19"025). Valtteri Bottas, le pilote Mercedes le mieux classé, s'empare de la deuxième place mais accuse près de sept dixièmes de seconde de retard. Sainz est troisième, Lewis Hamilton n'est que huitième, à plus de huit dixièmes du Néerlandais.

Une courte pause est observée peu avant la mi-séance. En quittant les stands, Bottas délaisse ses pneus durs pour passer directement aux tendres. Sans surprise, le Finlandais améliore la meilleure marque (1'17"616). Le choix du tendre est imité par son coéquipier Hamilton. Le Britannique se plaint d'un fort sous-virage et concède un dixième par secteur (1'17"9 sur la ligne).

Après être passé au garage, Hamilton signe le record dans les deux derniers secteurs mais son tour en 1'17"7 n'est pas suffisant pour s'emparer du meilleur temps. Les pneus tendres se démocratisent alors que Verstappen persévère avec les gommes dures. Le pilote Red Bull n'est que septième en 1'18"6, mais il est meneur dans le classement des pilotes en pneus blancs.

Déjà en toupie au virage 9, Yuki Tsunoda récidive avec de plus graves conséquences au virage 4, l'un des endroits les plus rapides du circuit. Le Japonais perd soudainement l'adhérence et son train arrière percute les barrières. Le drapeau rouge est brandi afin de procéder à l'évacuation de la monoplace.

Au drapeau vert, Verstappen délaisse enfin ses pneus durs pour chausser les tendres. Avec un record dans le deuxième secteur, le Néerlandais bat Bottas pour 61 millièmes et remonte à la première place (1'17"555). Hamilton reste sur le podium, avec un dixième de retard sur son rival pour le titre. Sergio Pérez, huitième, est aux abonnés absents. Ce sont Sainz et Gasly qui complètent le top 5.

Outre le drapeau rouge causé par Tsunoda, peu d'incidents ont impacté cette séance. Carlos Sainz et Lance Stroll ont manqué de s'accrocher au premier virage, les deux hommes souhaitant rester devant coûte que coûte. Fernando Alonso a aussi perdu l'arrière de sa monoplace au virage 4, sans toucher les barrières.

Rendez-vous à 15h pour la deuxième séance d'essais libres.

Grand Prix de Hongrie - Essais Libres 1