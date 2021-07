EL1 - Verstappen en tête, Stroll fait des pirouettes

La modification des pneus Pirelli en cours de saison 2021, à la suite des crevaisons survenues à Bakou, fait partie des sujets qui soulèvent la polémique dans le paddock de la Formule 1. Quelle que soit l'opinion de chacun à ce sujet, ces Essais Libres 1 du Grand Prix d'Autriche étaient l'occasion pour l'ensemble des concurrents de tester ces prototypes pour la première fois, en vue de leur utilisation généralisée et définitive à Silverstone, dans deux semaines.

La priorité a donc été donnée aux prototypes ce matin au Red Bull Ring même si les composés restaient variés en début de séance, Daniel Ricciardo et Charles Leclerc ne manquant pas de faire des plats sur leurs pneus durs, l'un au virage 3, l'autre au bout de la ligne droite des stands. "J'ai des difficultés de fou dans le premier virage", allait s'émouvoir le Monégasque à la radio.

Les premiers chronos ont vu Max Verstappen établir la référence avec les prototypes en 1'05"558 devant Pierre Gasly en 1'05"740, le Néerlandais étant également le plus rapide en pneus tendres (1'06"007) tandis que Gasly détenait le meilleur temps en mediums (1'06"376) ; en gommes dures, malgré ses soucis, personne n'allait plus vite que Leclerc (1'06"875). Mais où étaient les Mercedes ? Elles réalisaient un relais de 14 tours avec les prototypes, sans chercher la performance.

Par la suite, tout le monde (sauf Guanyu Zhou) a chaussé les tendres, et c'est Verstappen qui a signé le meilleur temps en 1'05"143, reléguant ses rivaux à plus de deux dixièmes et demi. Mais derrière lui, c'était extrêmement serré : Leclerc, Sainz, Bottas, Tsunoda, Räikkönen, Hamilton, Pérez et Gasly se tenaient en trois dixièmes à peine.

Plus loin, Callum Ilott (qui pilotait l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi) était 16e, à une seconde de Kimi Räikkönen, et Guanyu Zhou, pour ses débuts en week-end de Grand Prix (au volant de l'Alpine de Fernando Alonso), 14e à quatre dixièmes d'Esteban Ocon.

La séance a en tout cas été marquée par les deux tête-à-queue spectaculaires de Lance Stroll, qui a perdu le contrôle à la sortie du virage 6 après avoir mis deux roues dans les graviers, puis à la corde du dernier virage. Yuki Tsunoda a fait une excursion dans le bac à gravier à la sortie du virage 4, tandis que Nikita Mazepin est parti en tête-à-queue au virage 3, lui qui s'est aussi fait remarquer en gênant Räikkönen et Hamilton sur des tours rapides.

Grand Prix d'Autriche - Essais Libres 1