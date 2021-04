EL2 - Gasly en embuscade derrière les Mercedes

Le classement des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Émilie-Romagne, à première vue, laisse imaginer une domination des Mercedes : Valtteri Bottas a devancé Lewis Hamilton en tête des EL1 comme des EL2 à Imola. Mais est-ce vraiment représentatif ? Dans les deux cas, la hiérarchie était très serrée, et la concurrence n'était pas loin.

Cet après-midi, la première salve de chronos a vu les pilotes rouler en mediums, avec Hamilton en 1'16"227, Bottas en 1'16"468, Carlos Sainz en 1'16"723 et Max Verstappen en 1'16"999, mais c'est alors que le Néerlandais a connu un problème technique, peut-être lié à la boîte de vitesses. Il s'est garé en bord de piste et la séance a brièvement été neutralisée par la voiture de sécurité virtuelle ; Red Bull n'a probablement pas pu montrer son plein potentiel lors de cette séance.

C'est alors que les choses sérieuses ont commencé : Bottas et Hamilton ont tourné en 1'15"551 et 1'15"672, toujours avec les mediums, avant que le Britannique ne se rapproche à un centième de son coéquipier en tendres. Pierre Gasly, lui, a signé un chrono à moins d'un dixième des Mercedes avec les gommes à bandes rouges, performance prometteuse... mais pas autant que celle de Charles Leclerc, en 1'15"367, dont le chrono a été supprimé pour non-respect des limites de la piste au virage 9, Piratella. Ainsi, c'est Sainz qui prend la quatrième place en 1'15"834, là encore avec les tendres, devant son partenaire. Plus loin dans le classement, les performances d'Aston Martin et d'Alpine demeurent inquiétantes : les bolides verts et bleus ne sont que les septième et huitième forces du plateau respectivement lors de cette séance.

Quant à Leclerc, il a conclu la séance dans le mur à la sortie de Rivazza, après avoir perdu le contrôle de sa Ferrari. L'impact a été modéré. Les incidents se sont en tout cas avérés plus rares qu'en EL1 (bien que ce ne fût pas particulièrement difficile), avec un tout-droit dans les graviers pour Lando Norris à la chicane Villeneuve. Nikita Mazepin, quant à lui, s'est enquis à la radio : "Vous pouvez vérifier la voiture ? J'entends des bruits étranges... Et je ne suis pas sorti de la piste." Pas encore, du moins, puisqu'il est ensuite passé dans l'herbe dans la Variante Alta.

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Essais Libres 2