EL2 - Grosjean cabosse, Hamilton ne fait cas des bosses

C'est bien entendu avec une piste aussi bosselée qu'en EL1 à dompter que les pilotes s'élancent en piste pour 90 minutes de séance de préparatifs. Comme lors de la matinée, le plateau est autorisé exceptionnellement à rouler avec des pneus prototypes Pirelli disposant de composés envisagés pour 2020. Néanmoins, il est déjà important sur cette séance de commencer à pouvoir se faire une idée des niveaux de dégradation des enveloppes prévues pour le reste du week-end, et définir des réglages satisfaisants pour les longs relais.

La Williams de George Russell, qui était aux mains de Nicholas Latifi dans la matinée, est en piste dès les premiers instants en dépit d'un dysfonctionnement matinal de la boîte de vitesses.

Pour Romain Grosjean, la séance prend vite une très mauvaise tournure : le pilote de l'équipe Haas, qui joue à domicile ce week-end, perd le contrôle de sa monoplace #8 dans les esses du premier secteur et provoque l'activation temporaire du drapeau rouge après avoir heurté le mur. Endommagée au niveau du train avant, son auto doit être évacuée par les commissaires de piste et ramenée jusqu'au garage pour être réparée. C'est la fin de la séance après seulement dix minutes pour le Franco-suisse.

Alors que Leclerc détient la référence pendant la première partie de séance, il faut attendre la simulation de qualifications de Bottas en pneus tendres pour voir la Mercedes se hisser au sommet de la hiérarchie. Lointain 17e en EL1, le Finlandais se glisse aux commandes en 1'34''077 ; un temps qui ne tient cependant que quelques secondes, jusqu'au franchissement de la ligne par Vettel en 1'33''890. Aussi dans une configuration en pneus tendres, Leclerc dispose d'une belle marge lorsqu'il signe à son tour une référence le plaçant premier, en 1'33''533.

Après avoir longuement utilisé le pneu test 2020, Albon passe enfin aux allocations pneumatiques du week-end, avec 40 minutes de roulage restant. Vive mais un cran en-deçà de la Mercedes – qui a repris les commandes – et de la Ferrari, la Red Bull se positionne au cinquième rang temporaire.

La fin de séance s'avère calme, avec le déroulement des essais pneumatiques de parts et d'autres et sans recherche de nouvelles références avec des pneus tendres neufs chez les top teams. Le week-end s'annonce en revanche difficile chez Haas et Williams.

GP des États-Unis - Essais Libres 2