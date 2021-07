EL2 - Hamilton et Bottas devancent Verstappen

Comme un symbole, la pluie menaçait ces Essais Libres 2 du Grand Prix d'Autriche mais n'a pas franchement perturbé la séance, seules quelques gouttes étant tombées sur l'asphalte du Red Bull Ring cet après-midi. Il n'empêche que l'ensemble des concurrents ont été très assidus en piste dès le début de la séance pour engranger un roulage maximal avant une éventuelle averse, avec de nombreuses frayeurs dans le dernier secteur à cause du trafic sur cette piste, la plus courte au calendrier en termes de chrono.

Initialement, quasiment toutes les monoplaces ont roulé en pneus mediums ou prototypes, et c'est Max Verstappen qui a donné le ton en 1'05"709 avec les prototypes devant Valtteri Bottas en 1'05"927, tandis qu'en mediums, les AlphaTauri menaient la danse : Pierre Gasly a tourné en 1'05"866 et Yuki Tsunoda en 1'05"936. Les top teams se sont ensuite avérés plus compétitifs avec les gommes à bandes jaunes : Bottas a signé un 1'05"602, Lewis Hamilton un 1'05"628 et surtout Verstappen un 1'05"239.

Les chronos ont ensuite chuté lorsque des simulations de qualifications ont été réalisées en tendres, avec une hiérarchie inversée entre Mercedes et Red Bull : Hamilton a réalisé le meilleur temps en 1'04"523, devançant de deux dixièmes Bottas (1'04"712) et Verstappen (1'04"740). Les Aston Martin ont impressionné en se hissant dans le top 5 devant les AlphaTauri ; Alonso, Norris et Giovinazzi complètent le top 10. Sergio Pérez, 11e, est à huit dixièmes de son coéquipier.

Les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, seulement 13e et 16e, sont en difficulté ou ont caché leur jeu. Le Monégasque s'est en tout cas fait remarquer par un gros travers au virage 9, qui l'a vu sortir loin dans l'échappatoire, tandis qu'un énorme blocage de roue a résulté en une excursion dans les graviers pour Hamilton au virage 4. Lando Norris, lui, a perdu le contrôle à la sortie du premier virage et s'est retrouvé en dérapage dans l'herbe.

Enfin, Fernando Alonso a été gêné par Kimi Räikkönen au dernier virage et n'a pas caché son agacement, ponctuant de quelques jurons la prose suivante : "Je n'arrive pas à y croire ! Je n'arrive pas à y croire ! Ils n'ont pas de rétroviseurs, eux." À noter que Räikkönen, 14e, est le seul à avoir fait son meilleur temps en mediums et non en tendres.

