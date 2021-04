EL2 - Hamilton prend les commandes

C'est dans des conditions toujours plaisantes pour des Formule 1 – 19°C dans l'air, 39°C au sol – qu'a eu lieu la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Portugal. Si la première avait vu les équipes se focaliser sur les pneus durs et tendres, les mediums étaient à l'honneur en début de séance – début de séance qui a été retardé de dix minutes, officiellement sans raison, mais on murmure que des grilles d'égout avaient besoin d'être fixées.

"Le brake-by-wire a lâché ! Je n'ai pas de pédale de frein !" s'est exclamé Max Verstappen lors de son premier run avec les gommes à bandes jaunes, contraint de rentrer au stand. Il n'a toutefois pas passé énormément de temps au garage et c'est finalement lui qui a signé le meilleur temps avec ce composé pneumatique : 1'20"322, devançant d'un dixième un quatuor très compact composé de Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Lewis Hamilton et Sergio Pérez.

C'est après une vingtaine de minutes seulement que l'ensemble des concurrents ont chaussé les tendres, et Hamilton a été le premier pilote à passer sous la barre des 80 secondes, en 1'19"837. Cela allait demeurer le meilleur temps de la séance, mais pas le tour le plus rapide du jour, la référence établie par Bottas ce matin conservant la palme. Verstappen est le seul à s'être approché de Hamilton, en 1'19"980.

Derrière, ce duo, Bottas, Sainz et les Alpine d'Alonso et Ocon se tenaient dans un mouchoir de poche : moins de six centièmes de seconde ! Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Lance Stroll et Pérez complétaient le top 10, à moins de sept dixièmes de Hamilton. En fond de tableau, le bilan reste le même : Alfa Romeo est dans un no man's land entre les huit premières équipes d'un côté et la lanterne rouge Haas, complètement distancée. Tout comme Nikita Mazepin demeure nettement en deçà de son coéquipier Mick Schumacher, avec plus d'une seconde de déficit.

La fin de séance a été consacrée à des longs relais en pneus tendres ou mediums, certaines équipes mettant leurs œufs dans le même panier, d'autres non. Le seul incident notable de ces EL2 est l'excursion de Nicholas Latifi dans les graviers au virage 8 après une grosse équerre. Tous les concurrents ont parcouru entre 20 et 35 tours, de quoi préparer idéalement la journée des qualifications.

Grand Prix du Portugal - Essais Libres 2