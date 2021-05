EL2 - Leclerc et Ferrari brillent, Schumacher dans le rail

La deuxième séance d'essais libres du jeudi à Monte-Carlo a vu les Ferrari en grande forme signer les deux meilleurs temps, Charles Leclerc devançant Carlos Sainz, devant Lewis Hamilton. Yuki Tsunoda et surtout Mick Schumacher ont goûté aux rails monégasques, la sortie de piste de l'Allemand mettant fin à la journée avec un drapeau rouge.

Après son problème de boîte de vitesses en matinée, qui lui a coûté un précieux temps de roulage, Charles Leclerc peut retrouver la piste lors de ces EL2. Ses mécaniciens ont procédé au changement de cette pièce entre les deux séances. La session démarre avec l'ensemble des voitures en piste, sur un tracé chauffé à 51°C et avec une température ambiante de 22°C.

La tête de la feuille des temps virevolte en ce début de séance, tous les pilotes étant en pneus mediums à l'exception de Carlos Sainz, en durs. L'Espagnol prend d'ailleurs la tête après cinq minutes de roulage en 1'14"9. Alors que de petits embouteillages se forment çà et là, particulièrement à la Rascasse, Max Verstappen se hisse aux commandes en 1'13"9 puis 1'13"499. Lewis Hamilton signe exactement le même temps quelques secondes plus tard.

Les deux hommes se séparent ensuite, le Britannique inscrivant 1'12"7 puis 1'12"5. Verstappen est à deux dixièmes, Valtteri Bottas à trois dixièmes, Sainz et Pérez à quatre dixièmes et le reste du peloton à une seconde ou plus. L'Espagnol se positionne ensuite en seconde place, toujours avec ses pneus durs, à 0"180 de la Mercedes #44. Yuki Tsunoda touche le mur assez nettement avec la roue arrière droite à la sortie de la chicane de la Piscine ; il passe par les stands pour vérifier que tout va bien et visiblement, il va falloir intervenir assez longuement sur l'AT02.

La piste se vide quelque peu alors que les pilotes rentrent pour faire des ajustements et changer de pneus. Nicholas Latifi, légèrement piégé à l'épingle du Grand Hôtel, est obligé d'activer la marche arrière pour se dégager, ce qu'il réussit. En pneus tendres, Bottas en profite pour prendre la seconde place à 0"142 avant de signer le meilleur temps en 1'12"1. Hamilton a chaussé les pneus tendres également, mais en raison d'une chicane du port tangente, il échoue à un dixième du Finlandais.

Sur les mêmes gommes, Sainz réalise 1'11"7 pour prendre la tête, Verstappen échoue à 0"285 et Leclerc à 0"297. À la suite d'une nouvelle tentative en tendres, Hamilton s'intercale à 0"278. Mais surtout Leclerc prend les commandes en 1'11"6, 0"112 devant Sainz, à vingt minutes de la fin de séance.

Les dernières minutes sont comme de coutume consacrées à des simulations de longs relais avec de l'essence. Une dizaine de minutes avant le drapeau à damier, Mick Schumacher perd le contrôle de sa Haas à l'entrée de Massenet. La sanction est immédiate : malgré tous ses efforts, l'Allemand glisse vers le rail, subit un autre contrecoup dans la partie sale et tape assez fort le trottoir sur lequel il est monté. En plus du pneu dégonflé, la suspension arrière droite, au minimum, est abîmée. Après avoir parcouru une partie du circuit à très basse vitesse, il s'immobilise dans l'échappatoire qui fait face à la sortie du tunnel.

Le drapeau rouge est de sortie quelques instants après, afin de dégager la voiture en toute sécurité. La direction de course indique que la séance ne reprendra pas.

Grand Prix de Monaco - Essais Libres 2