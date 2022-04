EL2 - Leclerc toujours devant dans une ambiance pesante

L'ambiance dans le paddock est très étrange ce soir, à Djeddah. Plus tôt dans la journée, une usine de la compagnie pétrolière Aramco a été visée par des missiles appartenant aux rebelles Houthis, contrôlant une partie du Yémen et engagés dans une guerre civile face au gouvernement reconnu internationalement et soutenu par l'Arabie saoudite depuis 2014. L'usine se trouve à une dizaine de kilomètres du circuit de Djeddah et l'on pouvait voir une épaisse fumée noire et sentir une forte odeur d'essence tout au long de la première séance.

Les pilotes, les directeurs d'équipe et les dirigeants de la F1 se sont réunis en urgence entre la première et la deuxième séance d'essais, et le coup d'envoi de celle-ci a été repoussée de quinze minutes. Il a finalement été décidé de poursuivre le week-end.

Entre-temps, la nuit est tombée sur Djeddah, rendant les conditions de piste bien meilleures qu'en fin d'après-midi et, surtout, reflétant davantage celles que les pilotes devront affronter pour les qualifications et la course. Dans les premières minutes, Charles Leclerc a pris les commandes en 1'30"216 avec les pneus mediums, ce qui était déjà plus rapide que son meilleur temps en EL1. Seul son coéquipier Carlos Sainz a été capable de tourner lui aussi dans les 90 secondes.

Au bout d'un quart d'heure, les pilotes Red Bull ont accéléré, Max Verstappen s'emparant du meilleur temps pour deux millièmes de seconde (1'30"214) et Sergio Pérez remontant à la quatrième place (1'30"360). Les deux étaient en gommes mediums.

Le passage aux pneus tendres, qui s'est produit vers la mi-séance, a été particulièrement délicat. Les pilotes ont dû mettre leurs enveloppes à flancs rouges en température pendant deux tours avant de pouvoir attaquer. Leclerc a certes repris le meilleur temps en 1'30"074 mais le Monégasque n'a signé le record que dans le premier secteur.

Pneus mediums ou pneus tendres, les pilotes ont tous connu des difficultés à soigner la sortie du deuxième virage, souffrant de patinage à la réaccélération. Verstappen a notamment dû couper son premier effort en pneus tendres pour cette même raison et n'a pu se relancer puisque le Virtual Safety Car a été déployé pour permettre aux commissaires de rapatrier la Haas de Kevin Magnussen. Déjà à l'arrêt en EL1 pour un problème hydraulique, le pilote danois a souffert d'un problème similaire en EL2 après un passage trop prononcé sur un vibreur.

D'autres ont eu des coups de chaud sur d'autres parties du circuit. Citons Fernando Alonso, qui a été en travers dans le virage 11, Sainz, qui s'est appuyé contre le mur à la sortie du banking, et surtout Leclerc, qui a endommagé sa suspension avant en embrassant le mur à l'entrée du virage 4. Les deux pilotes Ferrari ont dû mettre un terme à leur journée bien avant que le drapeau à damier ne soit présenté.

En dépit d'un petit nombre de tours, Leclerc a encore été le plus rapide à Djeddah, de quoi renforcer son statut de favori pour la victoire. Précision néanmoins que Verstappen, Sainz et Pérez, qui complètent le top 4, n'ont pas signé de temps en pneus tendres, contrairement au leader. Mercedes a déjà meilleure mine qu'à Bahreïn, Lewis Hamilton et George Russell ayant pris les cinquième et sixième temps, toutefois les Flèches d'Argent ont accusé une demi-seconde de retard sur Leclerc. Norris, Ocon, Bottas et Tsunoda se sont placés dans le top 10.

Enfin, après qu'Alexander Albon a été réprimandé pour avoir gêné Mick Schumacher durant un tour rapide de l'Allemand en EL1, le pilote Williams s'est retrouvé à nouveau sous les projecteurs, cette fois-ci pour avoir été surpris par un Lewis Hamilton au ralenti dans le premier secteur mais hors trajectoire, plus de peur que de mal. La séance s'est conclue sous drapeau jaune en raison de l'immobilisation de Yuki Tsunoda, victime d'un problème technique.

Grand Prix d'Arabie saoudite - Essais Libres 2