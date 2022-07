EL2 - Meilleur temps de Sainz, quatre équipes dans le top 4

Détrempé en EL1, le circuit de Silverstone a eu le temps de sécher avant le début de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne. Les équipes ont néanmoins dû compresser deux heures de travail en une heure de roulage, c'est pourquoi le trafic était très dense dès le coup d'envoi des EL2.

Le meilleur temps de Valtteri Bottas en EL1, un 1'42"249 bouclé avec les pneus intermédiaires, a été facilement battu grâce aux gommes slicks. Les premiers tours ont vu les pilotes Ferrari, en pneus mediums, s'échanger le meilleur temps : Charles Leclerc a frappé le premier en 1'30"786, Carlos Sainz a répondu en 1'29"962, mais c'est le Monégasque qui a porté l'estocade (1"29"462).

Pendant cette chamaillerie, Max Verstappen était rappelé au garage après avoir endommagé une partie de son plancher. Le Néerlandais, troisième à quatre dixièmes, s'était notamment plaint du comportement de sa RB18. Lewis Hamilton n'était pas en reste, les mécaniciens Mercedes se sont longtemps penchés sur le moteur du septuple Champion du monde. Les deux ont perdu beaucoup de temps au stand.

Chez les pilotes en pneus tendres, Fernando Alonso (sixième en 1'30"798) menait la danse à plus d'une seconde de Leclerc. Lui aussi chaussé des pneus rouges, Alexander Albon impressionnait avec sa Williams évoluée en s'insérant dans le top 10. Lando Norris (neuvième en 1'31"325) était quant à lui le pilote le plus rapide avec les pneus durs.

Vers la mi-séance, des simulations de relais de qualifications ont été réalisées. Norris a surpris en s'emparant provisoirement du meilleur temps (1'29"118) avant d'être battu par Sainz (1'29"014 puis 1'28"942) et Hamilton, à un dixième de l'Espagnol. Étonnamment, ni Leclerc ni Verstappen ne sont parvenus à se hisser devant Norris.

Les dernières minutes ont été consacrées aux simulations de relais de course, certains revenant aux gommes mediums et dures, d'autres restant sur des pneus tendres usés. En conséquence, le classement s'est figé. Il est intéressant de noter que quatre pilotes roulant pour quatre équipes différentes occupaient les quatre premières places : Sainz (Ferrari), Hamilton (Mercedes), Norris (McLaren) et Verstappen (Red Bull). Et ce top 4 se tenait en deux dixièmes seulement !

Derrière eux, on trouvait Leclerc, Alonso, Pérez, un Russell en proie à des problèmes de grip, Ricciardo et Stroll. Bottas, leader en EL1, a quant à lui échoué à entrer dans le top 10.

Grand Prix de Grande-Bretagne - Essais Libres 2